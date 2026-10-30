Türkiye- Özbekistan arasında 5 anlaşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. İkili görüşmenin ardından liderler, iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine katıldı. Türkiye ile Özbekistan arasında ticaret, sosyal güvenlik ve iş dünyasının desteklenmesine ilişkin anlaşmalar imzalandı. Erdoğan ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Devletleri Medeniyet Parkı'na fidan dikilmesi ve Malazgirt Gösteri Merkezi'ndeki kültürel programa katıldı.