Aile fotoğrafında ayrılığa yer yok

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" mottosuyla gerçekleşen zirvede konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birlik mesajı verdi.

'ORTAK DİL YAYGINLAŞMALI'

Fikirde birlik olmanın ortak hedefler etrafında kenetlenmek ve müşterek bir strateji geliştirebilmek olduğunu dile getiren Erdoğan, "İşte birlik ise sözümüzü eyleme, irademizi esere, kararlarımızı neticeye dönüştürebilmektir. Bu anlayışla Türkiye olarak teşkilatımızın dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devralıyoruz. İnşallah dönem başkanlığımızda teşkilatımızın bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedefliyoruz. Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması, spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi, ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz" dedi. Türk dünyasının geleceğini inşa ederken aile kurumunun güçlendirilmesine ve kadınların toplumdaki rolünün desteklenmesine önem verdiklerini belirten Erdoğan, "Aile ve Kadın Konseyi Yüksek Onur Kurulu'nun ilk toplantısını eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde yapmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz. Bu noktada aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan'la yürüttüğü temasları destekliyor, kalıcı barışı önemsiyoruz" sözlerini sarf etti.

'FİLİSTİN İÇİN ÇABALAMALIYIZ'

Erdoğan, "Kanayan yaramız olan Filistin meselesinin adil çözümü için Türk devletleri olarak daha fazla çaba göstermemiz gerektiği kanaatindeyim. İnanıyorum ki Türk dünyasını doğudan batıya uzanan güçlü bir ticaret, ulaştırma ve enerji merkezine dönüştürmek bizlerin elindedir. Trans Hazar Doğu-Batı Ortak Koridoru yarının ticaretine yön verecek stratejik bir hattır. Siber güvenlik, kara, hava ve deniz güvenliğimiz kadar

hayati önemdedir. Ortak bir dijital ticaret platformu üzerinden ülkelerimizin pazarlarını tek bir çatı altında buluşturabiliriz. Oğuz, Kıpçak ve Karluk dil gruplarını kapsayacak büyük Türk dili modelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara bütün üye ülkelerimizin katkı sunmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.