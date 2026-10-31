Gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonlarla dünya markası haline gelen Türkiye, "aile meclisi" olarak gördüğü Türk Devletleri Zirvesi (TDT) Liderler zirvesinde de kendine yakışır bir organizasyon düzenledi. Zirveye katılan liderler, hitaplarında Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü yağdırdı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov: Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinizde siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik başarılarıyla uluslararası arenadaki itibarını artırıyor. Zengin tarihi ve kendine özgü mimarisiyle öne çıkan Ankara'da TDT 13. Zirvesi vesilesiyle liderlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: Türkiye, 100 yıldan fazla bir sürede dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü politikaları sayesinde, kardeş Türkiye'nin sosyoekonomik potansiyeli anlamlı derecede arttı. Kazakistan Türk halkının başarılarından memnuniyet duyuyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: Türk halklarının tarihi şehirlerini, eşsiz doğasını, zengin kültürünü ve misafirperverlik geleneklerini dünyaya birlikte tanıtmak amacıyla Türk Turizm Birliğini kurmanın zamanı geldi. Dönem başkanlığını devralan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarılar diliyorum. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov: Erdoğan'a daveti ve konukseverliği için şükranlarımı sunuyorum. Zirve'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesinin ayrı bir anlama sahip. Bu şanlı bayram münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan'ı ve tüm kardeş Türk halkını içtenlikle kutluyorum.

TARİHİ ZİRVEDE TARİHİ BİLDİRİ

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde TDT Savunma Sanayii Koleji programı kurulacak

2- TDT Üye Devletlerinin vatandaşlarına uluslararası havalimanlarında özel yolcu şeritleri oluşturulacak

3- Ortak Türk Alfabesi yaygınlaştırılacak. Bu alfabeyle yazılan eserler yayımlanacak

4- Türkiye Cumhuriyeti'nin "Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı" kurulacak

5- Aile korunup güçlendirilecek. TDT Aile ve Kadın Konseyi kurulacak

6- TDT bayrağı altında geliştirilen 12U "TDT-SAT" Küp Uydusunun üretimi tamamlanacak.

7- Kültürel değişim ve turizmi canlandırmak için Ortak Müze Kart projesi hayata geçirilecek

8- Dijital entegrasyon, inovasyon ekosistemleri, yapay zeka ve veri odaklı işbirliği için "Dijital Türk Dünyası" konsepti taslağına son hali verilecek

9- Futbolcular "yabancı olmayan futbolcu" statüsünde kabul edilecek. Milli takımlar arasında "Türk Kupası" turnuvası düzenlenecek

10- Türk Adli Bilim Ağına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalanması önemli. Adalet hizmetlerinin dijitalleştirilmesi ile adli yardımlaşmaya geliştirilecek. Ayrıca, Kıbrıs Türk halkının haklarının güvenceye alınması ve Gazze'de acil ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli kalıcı çözüm çağrıları yinelendi.