Türk dünyasında kadınlar için iş birliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi kapsamında, Ankara'da, 'Aile ve Kadın Konseyi 1'inci Yüksek Onur Kurulu Toplantısı'nda lider eşleriyle bir araya geldi.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Emine Erdoğan, "Türk Devletleri Teşkilatımızın 13'üncü Zirvesi çerçevesinde kıymetli lider eşleri ile Ankara'da, 'Aile ve Kadın Konseyi 1'inci Yüksek Onur Kurulu Toplantısı'nda bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Kuruluş yolunda ilk adımını attığımız konseyimizle, aileyi ve kadını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı ortak bir zeminde buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu anlayışla ülkelerimizin tecrübelerinden yararlanmayı ve karşı karşıya olduğumuz sorunlara ortak akılla çözümler üretmeyi önemsiyoruz. Konseyimizin, Türk dünyasında aile ve kadın alanındaki iş birliğine ivme kazandırmasını, kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum" dedi.