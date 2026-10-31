‘Türkler insanlık tarihinin en eski ve güçlü milletlerindendir’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Türk Dünyası Diyalog Forumu"nun açılışında konuştu. Duran, konuşmasına, "Bugün burada, 'Fikirden Diyaloğa, İleri' temasıyla hayata geçirdiğimiz Türk Dünyası Diyalog Forumu'nun açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Cumhuriyet'imizin 103'üncü yıldönümünü idrak ettiğimiz bugünlerde sizleri başkentimiz Ankara'da ağırlamak bizler için bir gurur vesilesidir" sözleriyle başladı. Türklerin, kadim medeniyetler inşa ederek var olmuş, insanlık tarihinin en eski ve güçlü milletlerinden biri olduğunun altını çizen Duran, "Bizler üç kıtada 16 imparatorluk ve yüzlerce devlet kurarak, dünyaya bir medeniyet tasavvuru sunduk. Bu, ancak üst düzey bir teşkilatlanma kapasitesi ile mümkündür" ifadelerini kullandı. Türklerin yüzyıllardır öne çıkan hasletlerinden birinin örgütlenmeye yönelik kabiliyetleri olduğuna işaret eden Duran, "Türk Devletleri Teşkilatı tarihsel olarak teşkilatlanma kabiliyetimizin en son ve en geniş örneğidir. Bizler, kıtaları aşan varlığımızı bugün, birbirimize olan bağlılığımız ile taçlandırıyoruz" diye konuştu.