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Haberler Politika Bakırköy soruşturmasında 39 kişi cezaevine gönderildi

Bakırköy soruşturmasında 39 kişi cezaevine gönderildi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bakırköy soruşturmasında 39 kişi cezaevine gönderildi

Bakırköy Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 şüpheliden 39'u tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında Belediye Başkan yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ ve Ali Rıza Akyüz, Bakırköy Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Fazlıoğlu, Erkan Gül, Bakırköy İmar ve Şehircilik Müdürü Abdülkadir Akay, Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Kekellüoğlu, Bakırköy Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan, Bakırköy Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz da yer aldı.

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