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'Barışın kaybedeni olmaz'

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

’Barışın kaybedeni olmaz’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Zelenskiy'i Dolmabahçe'de kabul ettiği görüşmede, Türkiye- Ukrayna ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu ele alındı.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim. Bugün geldiğimiz noktada da adil bir barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Savaşın, özellikle ABD Başkanı Sayın Trump'ın da çabalarıyla diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimlerin yeniden hız kazanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. Zelenskiy ise, Erdoğan ile Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

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