İstihbaratta alarm sistemi kuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türk Dünyası Diyalog Forumu" kapsamında "Medeniyet Perspektifinden Türk Dünyası ve Gelecek Tasavvuru" başlıklı oturumda konuştu. Özel oturuma konuk olan Kalın, Türklerin kadim Orta Asya coğrafyasını birleştiren ve bugüne taşıyan üç ana düşünce ekseninin devlet aklı, dil ve fikir birliği ile gönül birliği olduğunu belirtti.

EŞ ZAMANLI TAKİP EDİLEBİLECEK

Türk dünyasında teknoloji alanında önemli adımlar atıldığını belirten Kalın, terörle mücadele, insan kaçakçılığı, radikalleşme ve çatışma bölgelerinden kaynaklanan tehditlere karşı istihbarat teşkilatları arasında yakın iş birliği yürütüldüğünü söyledi. Kalın, oluşturdukları alarm sistemi sayesinde ortaya çıkan tehditlerin eş zamanlı olarak takip edilebildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Teknoloji alanında da çok önemli adımlar atılıyor. Türk Dünyası İstihbarat Teşkilatları arasında yürüttüğümüz yoğun faaliyetlerde de bu konudaki iş birliğimiz çok ileri düzeyde. Terörle, çatışma bölgeleriyle, insan kaçakçılarıyla, radikalleşmeyle mücadele ve diğer alanlarda da Türk dünyası istihbarat örgütleriyle çok iyi bir iş birliği içerisindeyiz. Hatta kurduğumuz alarm sistemiyle, bir yerde ortaya çıkan tehdidi aynı anda tüm paydaşlarla birlikte tespit ve takip etme imkanına sahibiz."