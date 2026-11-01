Vizyonumuz sağlıklı Türkiye Yüzyılı

12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada sağlık alanında Türkiye'nin geldiği noktayı anlattı. Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür eden Erdoğan, sağlık altyapısı ve yerli tıbbi cihaz üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

YATIRIM, DESTEK VE TEŞVİKLER

Sağlık çalışanlarının vatandaşların kaliteli sağlık hizmetlerine hızlı erişebilmesi için yoğun bir tempoda görev yaptığını belirten Erdoğan, hekimlerin çoğu zaman kendilerine ve ailelerine ayıracakları zamandan fedakârlık ettiğini söyledi. Kamuda ve özel sektörde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Erdoğan, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda düzenlenen kurultayın, yeni yol haritalarının değerlendirilmesi açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti. Erdoğan, törende ödül alacak bilim insanları ve firmaları da tebrik etti. Tıpta yapay zeka ve dijitalleşmeyle birlikte önemli gelişmeler yaşandığını dile getiren Erdoğan, yatırımlar, destekler ve teşviklerle sağlık altyapısını güçlendirmek için çalıştıklarını belirtti.

'45 ÜLKEYE CİHAZ İHRAÇ EDİYORUZ'

Sağlıkta yerli üretim modeline dikkat çeken Erdoğan, "Bilhassa sağlıkta yerli üretim modeliyle tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz. Batman'da kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem hastanelerimizde kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" diye konuştu. Kalp-akciğer makinesinin de öz kaynaklarla geliştirilerek kullanıma sunulduğunu belirten Erdoğan, yerli ultrason cihazı üretimini hedeflediklerini ve yıllık 700 cihaz üretileceğini söyledi. Bilim insanlarının çalışmalarının gençlere örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan, geçmişteki başarıların yeni buluşlarla sürdürülmesini kıymetli bulduğunu ifade etti. Yerli tıbbi cihaz üretimindeki adımları başlangıç olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Savunma sanayisinde nasıl destan yazdıysak sağlık sektöründe de aynı başarıyı elde edeceğiz. Sizlerin de güçlü destekleriyle sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz" sözlerini sarf etti. Törende TÜSEB "Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdimiyle sahiplerine verildi.

PROF. DR. AZİZ SANCAR TÖRENDE GURURLANDIRILDI

Bilim dünyasını bir araya getiren törende, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar da bizzat yer alarak adını taşıyan büyük ödülün takdimine Başkan Erdoğan ile birlikte eşlik etti.