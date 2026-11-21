Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "İnsanlık, savaş ve çatışma bölgelerindeki çocuklara daha adil bir dünya borçlu. Gazze'de ise çocuklar bu sevinçleri yaşayacak ömrü bulamıyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti; "Gazze'den başlayarak nerede bir çocuğun hayatı tehlikedeyse, nerede çocukluğu elinden alınıyorsa o haksızlığı sona erdirmek için gücümüzü birleştirmeliyiz." Öte yandan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Kadın Kooperatiflerini e-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Kimi zaman, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ele alınıyor. Halbuki kadınları desteklemek, doğrudan ülkenin geleceğine yatırım yapmaktır" dedi.