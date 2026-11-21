ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan karasularında sismik veri toplayacak olan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için düzenlenen karşılama törenine katıldı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalararası görevin ardından ikinci yurt dışı operasyonunu gerçekleştireceği Pakistan'a ulaştı. Karaçi Limanına yanaşan gemi için bir karşılama töreni düzenlendi.

3 ANLAŞMA İMZALANDI

Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik katıldı. Törenin ardından Bakan Bayraktar'ın riyasetinde Türkiye ile Pakistan arasında 3 ayrı madencilik anlaşması da imza altına alındı. Bu kapsamda, Türkiye'nin iki büyük madencilik kuruluşu MTA ve ETİ MADEN ortaklığı ile kurulan MTAIC ile Pakistan'ın madencilik kuruluşları Pakistanlı Mari Energies Minerals ve Pakistan Mineral Development Corporation (PMDC) arasında iki ayrı ortak girişim anlaşması imzalandı. Bu anlaşmalar kapsamında MTAIC; Pakistan'da ikisi bakıraltın, biri antimon olmak üzere üç sahada maden arama çalışmalarına başlayacak. Ayrıca MTA Genel Müdürlüğü, MTAIC ve Pakistan Jeoloji Araştırmaları Kurumu arasında üçlü bir Mutabakat Zaptı da imzalandı. Bu mutabakatla; jeoloji ve maden arama alanlarında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve aynı zamanda ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.