Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara'da yaptığı görüşmede, Türkiye- AB ilişkilerinin geleceğinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından rehin alınmasına izin verilmesinin doğru bir strateji olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fitto ile görüştü. Fidan görüşmede, Fitto'nun Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarını ve oynadığı yapıcı rolü takdirle karşıladıklarını belirterek, Türkiye'nin AB ile ilişkilere ve iş birliğine verdiği önemi vurguladı. Fidan, Türkiye ile AB'nin ortak menfaatler temelinde önemli adımlar atabileceğini kaydederek, "Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğinin GKRY tarafından rehin alınmasına izin verilmesinin" doğru bir strateji olmadığının altını çizdi.