Manisa iftar saati! Manisa'da iftar saat kaçta?

Manisa iftar saati ne zaman? sorusu araştırılıyor. Oruç ibadetlerini yerine getiren milyonlarca Müslüman iftar saatlerini de takip ediyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayında vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin imsakiyelerini de merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 il il iftar ve sahur saatlerinin yer aldığı imsakiyeyi yayınladı. Peki Manisa'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

MANİSA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık iftar sofraları olmasa da evlerimizde ailelerimiz ile birlikte Ramazan ayını yaşayacağız. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Manisa'da iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 il il iftar ve sahur saatlerini yayınladı.

MANİSA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KALP HASTALARININ KULLANDIKLARI DİLALTI HAPI ORUCU BOZAR MI?

Bazı kalp rahatsızlıklarında dil altına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz.