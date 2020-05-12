İftar sofralarında çorba olmazsa olmaz. Ramazan ayında, karantina sürecinde olduğumuz şu günlerde farklı tarifler deneyebiliriz. Bu yüzden bugün yeni bir öneriyle geldik. Bu öneri doyurucu ve lezzetli olmasıyla dikkati çeken topalak çorba. Topalak çorba nasıl yapılır? Topalak çorba tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur

2 çorba kaşığı un

200 gram kuşbaşı kuzu eti

5 su bardağı su

1 su bardağı haşlanmış nohut

Yarım çay bardağı pirinç

1 çay kaşığı tuz

Terbiye için: 3 çorba kaşığı yoğurt

Üzeri için: 1 çorba kaşığı tereyağı

1'er çay kaşığı pul biber, nane

YAPILIŞI

Bulguru kapaklı bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar ılık su ile 1 çay kaşığı tuz ilave edin. Kapağını kapatın ve bulgur suyunu çekene kadar bekletin. Suyunu çektikten sonra un ekleyip iyice yoğurun ve misketten biraz küçük köfteler yapın. Eti bir tencereye alıp üzerine su ekleyin ve yumuşayana dek haşlayın. Üzerine nohut ve pirinci ekleyin. Pirinç yumuşayınca bulguru katın ve 3-4 dakika daha (suyu azalmışsa sıcak su ekleyerek) kaynatın. Terbiye için çorbanın suyundan bir kepçe alıp yoğurdu açın. Daha sonra bir yandan da karıştırarak tencereye yavaşça ilave edin. 1-2 taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın. Üzeri için tereyağını bir tavada kızdırıp pulbiber ve nane ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirerek sıcak olarak servis yapın.