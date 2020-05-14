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Haberler Ramazan Brokoli sapı ezmesi nasıl yapılır? İşte tarifi...

sapı ezmesi nasıl yapılır? İşte tarifi...

ayı için verdiğimiz yemek tariflerini bir ile süslemeye ne dersiniz? Üstelik oldukça da sağlıklı. sapı ezmesini daha önce denediniz mi? Bu tarif sağlıklı ve pratik olmasıyla şimdiden sofranızdaki yerini hazırladı. Brokoli sapı ezmesi nasıl yapılır? İşte tarifi...

Brokoli sapı ezmesi nasıl yapılır? İşte tarifi...

14.05.2020, 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,11:22

İftar sofrasına yaraşır meze tarifleri için doğru adrestesiniz. Üstelik bugünkü tarifte sağlığa da oldukça önem verdik. Genel olarak verdiğimiz yemek tariflerinde sağlığı ve pratikliği ön plana alıyoruz. Meze tarifleri zaten pratik. Bizde içinden en iyisini seçtik. O zaman gelsin tarif. Brokoli sapı ezmesi nasıl yapılır? İşte tarifi...

MALZEMELER

1/2 kg brokolinin sert sap kısımları

2 çorba kaşığı tahin

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı limon suyu

2-3 diş sarımsak

8-10 dal dereotu

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber, tuz

Üzeri için : Zeytinyağ

YAPILIŞI

Brokolinin sert sap kısımlarını 1-2 cm büyüklüğünde kesip, tencereye alın. Üzerini beş parmak geçecek kadar kaynar su ilave edip yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzüp brokoli saplarını blenderden geçirin. Kalan malzemeyi ilave edip yeniden blenderden geçirin ve servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Brokoli saplarını haşladığınız vitaminli suyu çorba yapımında değerlendirebilirsiniz. Brokoli sapı ezmesini sandviç yaparken ekmek içlerine sürebilirsiniz. Damak tadınıza göre hardal ekleyebilirsiniz.

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