Şifa kaynağı tarhana çorbası

Ülkemizde çok sevilen ve sıklıkla tüketilen tarhana çorbasının faydaları saymakla bitmiyor. Çeşitli bölgelerde farklı hazırlama yöntemleri bulunsa da tarhana genel olarak buğday unu, yoğurt, baharatlar ve sebzelerin karışımından oluşur. Tarhana besin değeri çok yüksek bir çorbadır. Çocuklar, yaşlılar, hastalar yani yediden yetmişe bütün çocuklar ve yetişkinler rahatlıkla içebilirler. Tarhananın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:



VİTAMİN VE MİNERAL BAKIMINDAN ZENGİNDİR;

A, B1, B2 gibi vitaminler ve kanseri önleyen bileşik ile zenginleştirildiği için kansere karşı korur. Özellikle içinde bulundurduğu kapya biber nedeniyle A, B1 ve B2 vitaminleri yönünden çok zengindir.



HASTALIKLARDAN KORUYOR

KALSİYUM YÖNÜNDEN ZENGİNDİR; İçindeki yoğurt kalsiyum kaynağıdır. O nedenle bebekler gibi gelişme çağındaki çocuklar için de çok faydalı olan tarhana, kemik gelişimine de katkı sağlar ve kemikleri güçlendirir. Aynı şekilde ilerleyen yaşlarda yaşanan kemik erimesi ve kemiklerin güçsüz düşmesi sorunu önlemede etkendir.



BEYİN SAĞLIĞINI KORUR: İlerleyen yaşlarda beyinde çıkacak hastalıkları önler. Beynin sağlıklı kalarak dinç kalmasını sağlar. İleri yaş hastalığı olarak bilinen beyin hastalıklarının önlenmesinde etkilidir.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNIİ GÜÇLENDİRİR. İçinde bulundurduğu vitamin ve minerallerin etkisi ile vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayarak vücudun dıştan gelecek virüs ve mikroplara karşı daha dirençli olmasını sağlar.



DAMAR TIKANIKLIĞINI ÖNLER. Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde ve önüne geçilmesinde de etkilidir.



LİF BAKIMINDAN ZENGİNDİR; İçerdiği yüksek lif oranından ötürü doğal tokluk hissi sağlar. Bu nedenle zayıflamak isteyenlerin tercih edeceği yiyecekler arasındadır.



ENERJİ VERİR; İçinde bulundurduğu protein ve minerallerden dolayı enerji kaynağıdır. Her yaş grubu için enerji kaynağıdır. Yorgunluğu giderir, enerji verir.



TOKSİNLERİ SÖKTÜRÜR. Toksinlerin sökülerek idrar yolu ile atılmasını sağlar. İçinde bulunan domates nedeniyle likopen kaynağıdır. Domates ve domates ürünleri A vitamini, potasyum ve folik asit bakımından da zengindir.



ÜST SOLUNUM YOLLARINA FAYDALI

TARHANA soğuk algınlığı, astım ve bronşite karşı ön tedavi sağlar. İçindeki vitamin ve minerallerden dolayı astım ve bronşit başta olmak üzere üst solunum yolu hastalıklarında ön tedavi sağlar.