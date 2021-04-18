Cennet yakutu Hacer’ül Esved’in dört parçasını taşıyan cami

İSLAM dininde kutsal sayılan, ana parçası Kabe'de bulunan ve cennetten geldiğine inanılan Hacer-ül Esved taşının 4 parçası, İstanbul'daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde bulunuyor. İstanbul'daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ndeki siyah ve parlak taş parçalarını, şefaat bulmak için dokunmak ya da görmek isteyenler ziyaret ediyor. Müslümanların kutsal mekanı Kabe'nin inşası sırasında Ebu Kubeys Dağı'ndan getirilen ve cennetten indiğine inanılan Hacer-ül Esved taşından zaman içinde kopan parçalar, Osmanlı Devleti döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirildi.

ALTIN ÇERÇEVE İLE KAPLI

MİMAR Sinan, siyah ve parlak parçalardan 4'ünü, İstanbul Kadırga'da 1571'de Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa adına eşi tarafından yaptırılan camiye koydu. Altın çerçeve ile kaplı parçalar, caminin giriş kapısındaki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında yer alıyor. Hacer-ül Esved'in Türkiye'deki en büyük parçası Süleymaniye Külliyesi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman Türbesi giriş kapısı üzerindeki saçağın altında, diğeri ise Edirne Eski Camisi'nde bulunuyor.