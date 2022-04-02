Dönerci Vedat İstinye Park’ta

Türk mutfağının geleneksel lezzeti olan ve genellikle Bursa ve Ankara'da meşhur olan döner için ezber bozacak derecede lezzetli olan İzmir'in bir numaralı marka dönercisi dönerci Vedat Usta, Altındağ'da küçük bir dükkânda başlayan serüvenini yeni yerinde de aynı hızla devam ediyor.

Dönerci Vedat, aynı lokasyonda mevcut yerin çaprazında ana cadde üzerinde 500 kişilik İzmir'in marka değerine yakışır çok özel bir mekanın açılışını yaptı. Sokak arası lezzetler bir beldenin en önemli renklerinden biridir. İzmir, bu yönüyle ülkenin yıldız kentidir. Anadolu mutfağı da tüm görkemiyle mahalle aralarına sıkışmıştır. Dönerci Vedat Usta, aslen Mardinli.

Dönerin lezzetini herkesin aklına yazdırmış olan bir aile işletmesi. 1996 yılında Kemeraltı kestane pazarında çırak olarak çocukluktan başlamışlar bu işe, Vedat ve Mahmut Akçakale kardeşler. 7-8 yıl Kemeraltında çalıştıktan sonra Marmaris'te 14 yıl döner işi yapmışlar. Sonra yuvaları İzmir'e dönmeye karar vermişler. Küçük bir dükkânda işe başlamışlar. Orada döner konusunda markalaşmışlar. Bu mekân yetmemeye başlamış talebi karşılayamamışlar.

TAM BİR AİLE İŞLETMESİ

Dönerci Vedat tam bir aile işletmesi. İşin başında bütün süreçlerinde etin alımından işlenmesine pişirilip kesimine kadar işin aile fertleri bulunuyor. Döneri sadece biftek ve kuzu etinden yapılıyor. Kıyma kesinlikle kullanılmıyor. %100 dana biftekten ve %100 kuzu kaburgadan yapılmakta. Günümüzde insanlar, teknolojinin gelişmesi, kentleşme, kadının iş hayatına katılması, iş temposunun yoğunluğu, seyahat etme, yalnız yaşama gibi sosyoekonomik ve kültürel çeşitli etkenlerle beslenmelerine daha az zaman ayırmakta ve dolayısıyla bu etkenler beslenme alışkanlıklarını değiştirmektedir.

Bu değişim içerisinde "fast-food" olarak adlandırılan hazır hızlı yemek sistemi ikinci dünya savaşının ardından günümüze kadar toplumların beslenme ihtiyaçlarını gidermede küresel ölçekte hızla yayılarak önem kazanan bir sektör haline gelmiş. Döner kebap, hazır hızlı yemek sistemi içerisinde tüketilen yiyecekler arasında dünyada ilk sıralarda gelen geleneksel bir Türk yiyeceğidir. Döner kebabın ilk olarak Bursa'da yaşayan İskender Bey tarafından, yaklaşık 150 yıl önce kuzu çevirme yemeğinin yapım tekniğinden yararlanarak kemiksiz kuzu ve dana etlerinin şişe takılması ve ateş karşısında pişirmesi ile ortaya çıktığı biliniyor.

ET SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Döneri tattım doyamadım bu ne muhteşem bir lezzet. Yanında, kendilerinin pişirdiği incecik lavaş ekmeği ile sunuluyor. Porsiyonları gramajlı, tek döner gayet doyurucu. Dönerin yanında verilen lavaşları bile özel katkısız geleneksel tandır lavaşı. İlk başlarda lavaşı tandırda anneleri yapıyorlarmış. Dönerci Vedat'ta ikramlar bile çok özel. İçerisinde 13 çeşit yeşilliğin olduğu üzerine mevsiminde nar ile servis edilen salataları harika. Sumaklı soğanları ve közlenmiş kırmızı acı biberi ve közlenmiş arpacık soğanı süper. İzmir'in her yerinden müşterileri gelmektedir.

Özellikle hafta sonları Manisa ve Aydın'dan müşterileri geliyor. Ayran, küçük bakır kaplarda servis ediliyor ve küçük bir kepçe ile içiyorsunuz. Sadece ayran içmek için bile gidilebilir. Gerçekten çok leziz. Ayranda tamamen özel kendilerine ait sosları mevcut formülleri var. Mandırada özel olarak yapılmaktadır. Münver tatlısı mekana özel spesiyal bir tatlı. Ablaları Münevver hanımın yaptığı bir tatlı olduğu için bu ismi vermişler.

Üstü kaymaklı muhallebi altında galeta unundan yapılmış kek ve üzerine bol Erzincan cevizi ile süslenerek servis edilmektedir. Son söz; İşletmecilik yapmak bir marka yaratmak çok önemli. Dönerci Vedat usta ve ailesi bir işi sevgi ile tutku ile yapınca bu onların yaşam biçimi olmuşsa başarı geliyor. Ve İzmir'in bir numaralı marka dönercisi oluyorsunuz. Mutfak kültürümüze gastronomimize İzmir'e kazandırdığı marka değer için Dönerci Vedat ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.