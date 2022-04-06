Kadir Gecesi ne zaman? 2022 Kadir Gecesi hangi güne geliyor?

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının en çok araştırılanları arasında Kadir Gecesi tarihi yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olarak geçen Kadir Gecesi'nin bu sene hangi tarihte olacağı merak konusu oldu. İşte Diyanet'in verilerine göre 2022 Kadir Gecesi tarihi...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR?

Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a; (r.a.) İbn Mes'ud'un, (r.a.) 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır'" (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179).

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.