Tasçeken ailesınden geleneksel iftar yemeği

İZMİR'DE inşaat sektörünün tanınmış firmalarından Taşçeken Group Ailesi, geleneksel iftar yemeği organizasyonu düzenledi. Swissotel'de düzenlenen iftar yemeğine Sarılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Sarı'nın yanı sıra İzmir'deki bazı hastanelerin başhekimleri, iş dünyasının temsilcileri katıldı. Pandemi nedeniyle ertelenen geleneksel iftar düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Taşçeken İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çeken, "Dostlarla bir araya gelmeyi ve İzmir'in ilçelerinden bu davete icabet eden değerli misafirlerimizi ağırlamayı gerçekten çok özlemişiz ve çok mutluyuz" diye konuştu.