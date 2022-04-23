  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ramazan Tasçeken ailesınden geleneksel iftar yemeği

Tasçeken ailesınden geleneksel iftar yemeği

23.4.2022

Tasçeken ailesınden geleneksel iftar yemeği

İZMİR'DE inşaat sektörünün tanınmış firmalarından Taşçeken Group Ailesi, geleneksel iftar yemeği organizasyonu düzenledi. Swissotel'de düzenlenen iftar yemeğine Sarılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Sarı'nın yanı sıra İzmir'deki bazı hastanelerin başhekimleri, iş dünyasının temsilcileri katıldı. Pandemi nedeniyle ertelenen geleneksel iftar düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Taşçeken İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çeken, "Dostlarla bir araya gelmeyi ve İzmir'in ilçelerinden bu davete icabet eden değerli misafirlerimizi ağırlamayı gerçekten çok özlemişiz ve çok mutluyuz" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA