Deprem bölgesi Ramazan’a hazır

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma yol açtığı illerden Hatay'da ramazan hazırlığı başladı. Birçok kurum ve kuruluş, Hatay'ın dört bir noktasında iftar çadırı kurdu. Depremlerin vurduğu Hatay'da ramazan hazırlıkları başladı. Birçok kurum ve kuruluş, Hatay'ın dört bir noktasında iftar çadırı kurdu. İftar çadırlarında sahur servisi de yapılması planlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de ramazan ayı boyunca 2 bin 500 depremzedeye sahur ve iftar vermek için, 4 noktada çadır kurdu. Kente hurma gibi ramazan ayına özel yiyecekler getirildi. İftar ve sahurun hazırlanacağı mutfak görüntülenirken, çadırların ramazan ayının ilk günü itibariyle faaliyete geçeceği bildirildi.

Deprem bölgesinde bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve ramazan hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediyesi BURFAŞ Sosyal Tesisler Koordinatörü Serdar Türkan, "6 Şubat itibarıyla ilk olarak Gaziantep'te görevlendirildik. 7 Şubat'ta Gaziantep, Nurdağı, İslahiye, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 9 noktada hizmete başladık. 4 noktada, 2 bin 500 kişiye günlük 12 bin adet yemek çıkardık." dedi.