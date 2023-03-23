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Haberler Ramazan Sahurda yumurta yemenin vücuda faydaları nelerdir?

Sahurda yumurta yemenin vücuda faydaları nelerdir?

Kahvaltı sofralarının ve sahurların olmazsa olmazı yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Pek çok yemek ve tatlıda da tüketilebilen yumurtanın vücuda etkileri ise inanılmaz. Kilo vermekten kansere kadar pek çok faydası olan yumurtanın sağlığa etkileri nelerdir? İşte merak edilenler...

23.03.2023, 16:47

Oruçla birlikte günlük tüketilen öğün sayısının azalmasından dolayı tüm gün aç kalan vücudun tok ve enerjik olması için uzmanlar sahurda yumurta tüketilmesini öneriyor. İşte yumurtanın faydaları....

Sahurda yumurtanın vücuda faydaları nelerdir?

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Bir araştırmanın sonuçlarına göre düzenli yumurta yemek kadınlarda meme kanserini %18 azaltıyor.

Sahurda yumurtanın vücuda faydaları nelerdir?

KIRIŞIKLIKLARI AZALTIYOR
Bu bilgi Hollandalı bilim adamlarının yaptığı araştırmalardan anlaşılıyor. 35-40 yaş arasındaki kadınların % 87'sinde yaşlılık lekeleri kayboldu ve cilt buruşukluğu kaldırıldı. Erkeklerin, göz çevresindeki kırışıklıklar gözle görülür şekilde düzeltildi.

Sahurda yumurtanın vücuda faydaları nelerdir?

KİLO VERME HIZLANIR

Yapılan araştırmalara göre, kahvaltıda tavuk yumurtası tüketimiyle düşük kalorili bir diyet uygularsanız, kilo verme iki kat hızlanıyor. Ayrıca selülitlerin kaybolması da bu sayede sağlanabilir.

Sahurda yumurtanın vücuda faydaları nelerdir?

GÖRME BOZUKLUKLARINI DÜZELTİR

Yeni araştırmalar, tavuk yumurtalarının lutein yönünden zengin olduğunu göstermiştir. Bu madde berrak ve keskin görme olaylarından sorumludur. Düzenli yumurta görüşünüzü düzeltir.

Sahurda yumurtanın vücuda faydaları nelerdir?

KOLESTEROL ÜRETİMİNİ ENGELLER

Daha önceki görüşlere karşın, yeni araştırmalar yumurtadan alınan kolesterolün fosfatidlerle dengelendiğini ve bu nedenle sağlığımız için zararlı olmadığını gösterdi. Aynı zamanda vücudun kendi kolesterol üretimini de yumurta yemek engeller. Buna ek olarak, yumurta trigliserit düzeylerini düşüren ve böylece kardiyovasküler hastalık riskini azaltan omega-3 asitlerini içerir.

Sahurda yumurtanın vücuda faydaları nelerdir?

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Beyin hücrelerinin normal iletişimini sağlayan fosfolipitler, kolinden oluşur. Bu belirli vitaminin beynin en önemli yapı malzemesi olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır. Eğer günde 2 yumurta yerseniz, vücudunuz bu besleyiciden yeterince faydalanır. Kolin eksikliği bellek azalmasına neden olur.

Sahurda yumurtanın vücuda faydaları nelerdir?

KEMİK VE DİŞLERİ GÜÇLENDİRİR

Yumurta içeriğindeki D vitamini sayesinde vücuda balık yağı kadar fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalarda düzenli yumurta tüketenlerin kemiklerinin daha sağlıklı olduğu kaydedilmiştir.

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