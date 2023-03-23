Sahurda yumurta yemenin vücuda faydaları nelerdir?

Oruçla birlikte günlük tüketilen öğün sayısının azalmasından dolayı tüm gün aç kalan vücudun tok ve enerjik olması için uzmanlar sahurda yumurta tüketilmesini öneriyor. İşte yumurtanın faydaları....
Oruçla birlikte günlük tüketilen öğün sayısının azalmasından dolayı tüm gün aç kalan vücudun tok ve enerjik olması için uzmanlar sahurda yumurta tüketilmesini öneriyor. İşte yumurtanın faydaları....
KANSER RİSKİNİ AZALTIR
Bir araştırmanın sonuçlarına göre düzenli yumurta yemek kadınlarda meme kanserini %18 azaltıyor.
KIRIŞIKLIKLARI AZALTIYOR
Bu bilgi Hollandalı bilim adamlarının yaptığı araştırmalardan anlaşılıyor. 35-40 yaş arasındaki kadınların % 87'sinde yaşlılık lekeleri kayboldu ve cilt buruşukluğu kaldırıldı. Erkeklerin, göz çevresindeki kırışıklıklar gözle görülür şekilde düzeltildi.
KİLO VERME HIZLANIR
Yapılan araştırmalara göre, kahvaltıda tavuk yumurtası tüketimiyle düşük kalorili bir diyet uygularsanız, kilo verme iki kat hızlanıyor. Ayrıca selülitlerin kaybolması da bu sayede sağlanabilir.
GÖRME BOZUKLUKLARINI DÜZELTİR
Yeni araştırmalar, tavuk yumurtalarının lutein yönünden zengin olduğunu göstermiştir. Bu madde berrak ve keskin görme olaylarından sorumludur. Düzenli yumurta görüşünüzü düzeltir.
KOLESTEROL ÜRETİMİNİ ENGELLER
Daha önceki görüşlere karşın, yeni araştırmalar yumurtadan alınan kolesterolün fosfatidlerle dengelendiğini ve bu nedenle sağlığımız için zararlı olmadığını gösterdi. Aynı zamanda vücudun kendi kolesterol üretimini de yumurta yemek engeller. Buna ek olarak, yumurta trigliserit düzeylerini düşüren ve böylece kardiyovasküler hastalık riskini azaltan omega-3 asitlerini içerir.
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR
Beyin hücrelerinin normal iletişimini sağlayan fosfolipitler, kolinden oluşur. Bu belirli vitaminin beynin en önemli yapı malzemesi olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır. Eğer günde 2 yumurta yerseniz, vücudunuz bu besleyiciden yeterince faydalanır. Kolin eksikliği bellek azalmasına neden olur.
KEMİK VE DİŞLERİ GÜÇLENDİRİR
Yumurta içeriğindeki D vitamini sayesinde vücuda balık yağı kadar fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalarda düzenli yumurta tüketenlerin kemiklerinin daha sağlıklı olduğu kaydedilmiştir.