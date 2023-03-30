Namazla diriliş ve nefis terbiyesi

İzmir Müftülüğü Vaizi Mahmut Yağız namazın bir müslümanın hayatında neden bu kadar önemli olduğunu, ayet ve hadisler ışığında anlattı. Kur'an'a ve Efendimiz (S.A.V.)'in sünnetine baktığımızda namazın önemini hemen fark edileceğini belirten Yağız, "Zira Rabbimiz (C.C.) Kur'an-ı Kerim'de yüze yakın ayette namazdan bahsetmiştir. Bu ayetlerde namazın müminlere farz kılındığını, bu ibadeti hakkıyla yerine getirenlerin övüldüğü ve müjdelendiğini, namazı kılmayan ve gereği gibi önemsemeyip hafife alanların yerildiğini ve tehdit edildiğini çok açık bir şekilde görüyoruz" dedi.

NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR

Mahmut Yağız sözlerini şöyle sürdürdü: Kur'an-ı Kerim'de namazın önemine işaret eden bazı ayetlerde Allah-u Teala buyurmaktadır, "Namazı bitirince de ayakta iken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. (Nisa/103) Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. (Hud/114) Bu (Kur'an), Ümmülkurâ (Mekke) ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır.

GÜHAHLARI YOK EDER

Âhirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. (Ena'am/92) Vay haline o namaz kılanların ki, Onlar namazlarının özünden uzaktırlar.(Maun/4-5)" Yine hadis-i şeriflerde Efendimiz (S.A.V.) namazın ehemmiyetini vurgulayan şu ifadeler yer almaktadır: İbn Ömer"in (R.A) naklettiğine göre, Resûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: İslâm beş esas üzerine kurulmuştur, Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak. (Buhârî, Îmân, 2) "Namaz dinin direğidir" (Tirmizî, "Îman", 8; Müsned , V, 231, 237; Aclûnî, Keşfü'l-hafâ , I, 31-32) Yukarıda nakledilen bu ayet ve hadislerde namazın önemini, müminin üzerinde oluşturması gereken etkiyi kul ve Allah arasındaki ilişkiler aşısından nasıl bir iletişim kanalı olduğunu anlayabiliriz. Namazı, sadece içerisinde kıraat'ın, rükûun ve secdenin olduğu, şekli bir ibadet gibi anlamak çok eksik olur. Namaz aynı zamanda kulun günahlardan arınmasına, ruhun en yüce mertebelere yerleşmesine ve kalbin dirilişine bir vesiledir.

Efendimiz (S.A.V.) bir hadisinde şöyle buyuruyor: "Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı?" sahabeler: O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz, dediler. Rasûl-i Ekrem: "Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder" (Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283. Ayrıca bk. Tirmizî, Emsâl 5; Nesâî, Salât 7; İbni Mâce, İkâmet 193) Namaz, sahip olduğumuz maddimanevi, zahiri-batıni Allah'ın lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla, şefkat ve merhametiyle verdiği tüm nimetlerin şükür ifadesidir. Hz. Aişe validemiz, (R.A) "Yâ Resûlallah! Rabbin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı hâlde niçin bu kadar ibadet ediyorsun?" diye sordu. Allah Resûlü (S.A.V.), değerli eşinin bu sorusuna nice anlam ve ibretlerle dolu şu cevabı verdi: "Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı Ey Aişe?" (Müslim, Sıfâtü'l-münâfikîn, 81; İbn Hıbban, Sahih, II, 36.)

ALLAH'A YAKINLAŞTIRIR

Bir müslüman günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken içinde olduğu koşuşturma, telaş, sıkıntı ve zorluklardan kaynaklı sebeplerle bazen Rabbini unutabilir, kalbi gaflete düşebilir. İşte böyle bir hal içinde olan kişiyi gafletten uyandıracak, kalbini diriltecek ve hayat verecek olan şey, Allah'ın bir çeşit zikri olan namazdır. Rabbimiz (C.C.) şöyle buyurmakta: "Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka tanrı yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namazı kıl." (Taha / 14) Namaz, hiçbir vasıta ve aracı olmadan, tüm engel ve perdeleri aradan kaldırarak mümini mertebelerin en yücesine, tüm makamların üstünde olan Allah'a kurbiyyet (yakın olma) makamına ulaştıran bir ibadettir. Hz. Peygamber (S.A.V.) hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "Kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede olduğu andır. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!" (Müslim, Salât 215)