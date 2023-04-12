Doğal afetlerde infak ve kardeşlik

Bornova İlçe Müftülüğü Vaizi Emrah Özmen, oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal anlamda oluşturduğu farkındalıkla ilgili şunları anlattı: Oruç ibadetinin bireysel anlamda oluşturduğu farkındalık; günde üç öğün olarak yediğimiz yemeğin ve afiyetle içtiğimiz suyun hayatımız için ne kadar önemli olduğu, çoğu zaman önemsemediğimiz bu ihtiyaçlarımıza birilerinin bizim kadar rahat ulaşamadığı, içinde yaşadığımız yuvamızın sıcaklığına her kardeşimizin sahip olamadığına dair derin bir farkındalık oluşturmasıdır.

"SEFERBER OLDUK"

Oruç ibadetinin toplumsal anlamda oluşturduğu farkındalık ise; Müslüman olarak diğer insanlara faydalı olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek ve onların dertleriyle hemhal olmak noktasında hem maddi hem de manevi olarak bir gayret içinde olmamızın gereğini bize öğretmesidir. Millet olarak yaşadığımız bu afet sonrasında; zorlukları beraber omuzlama ve birbirimize el verip kol kanat germe konusunda bir insanlık örneği gösterip yedisinden yetmişine her vatandaşımızın kendi imkanları ölçüsünde seferber olduğunu gördük.

Minik kalplerimizin harçlıklarını depremde incinen kardeşlerinin yaralarını sarmak için, kalbinden dökülen şefkat dolu sözleriyle gönderdiği mektuplar hepimizin gönlünü ısıttı. Afeti duyar duymaz her bir devlet kurumu ve sivil toplum kuruluşunun imkanlarını seferber etmesi oldukça önemlidir. Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminde bu manevi hisleri daha fazla hissederek gönül sofralarımızı daha fazla kardeşimizle paylaşabilmeliyiz.

Bakara Suresi 274. Ayet-i Kerime'de "Mallarını gizli ve açık olarak gece ve gündüz harcayan kimseler var ya, işte onların, Rableri katında ecirleri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır" müjdesiyle her daim bir infak şuuruyla hareket etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Ve infak ettiğimizde kardeşimize yaşattığımız sevincin kat kat fazlasını yaşayacağımızı ve inancımızın heyecanını ve tadını gönlümüzde hissedeceğimizi haber vermektedir.