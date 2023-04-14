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Haberler Ramazan Seyh Yahya Efendi Türbesi

Seyh Yahya Efendi Türbesi

14.4.2023

Gazete

Seyh Yahya Efendi Türbesi

OSMANLI donanmasından onlarca gemi sefere çıkmadan önce Boğaz'da Ortaköy kıyısına yanaşır. Tüm mürettebat güvertede, dikkatle karşılarındaki tepeye bakar. Huşu içinde bekleyen askerlerin "Ey ya molla" çağrısı Boğaz'daki sessizliği bozar.

ZAFER DUASI EDER
YEŞİLLİKLER arasındaki tepede denizcilerin piri olarak adlandırılan manevi önder belirir. Ellerini havaya kaldırıp Osmanlı donanmasının savaştan zaferle dönmesini Allah'tan niyaz eder. Donanma askerlerinin her bir ferdi de yüksek sesle "Amin!" der. Söylenen, bu manevi önderin duası alınmadan ne Osmanlı donanması sefere çıkar, ne de İstanbul'un balıkçıları ava.

DENİZCİLERİ KORUR
GÜNÜMÜZDE de bazı denizlciler kıyıya yaklaşıp tepedeki kabrine doğru dönerek ruhuna Fatiha okuyor. Denizcilerin piri olarak adlandırılan bu manevi önder ise Şeyh Yahya Efendi'den (1495-1570) başkası değil. Günümüzde de Şeyh Yahya Efendi'nin Boğaz'ı ve denizcileri koruduğuna inanılıyor. Şeyh Yahya Efendi'nin türbesi Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın yanında, Çırağan Sarayı'nın karşısında Boğaz'a nazır Yahya Efendi Camii'nde bulunuyor.

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