  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ramazan Abdest almanın bilimsel ispatlanmış faydaları

Abdest almanın bilimsel ispatlanmış faydaları

İslam’ın şartlarından biri olan namazın farzı, abdestin insan vücuduna olan faydaları bilimsel olarak da kanıtlandı. Her uzvu yıkarken birçok faydası bulunan abdestin ne gibi mucizevi etkileri olduğunu sizler için derledik

HABER MERKEZİ
Abdest almanın bilimsel ispatlanmış faydaları

Abdestte akupunktur noktalarının uyarılmasıyla vücutta enerji ve kan dolaşımı kolaylaşır, vücudun direnci artar, bağışıklık sistemi güçlenir. Ateş yükselince soğuk su ile abdest almak, ateşi 1,5-2 derece kadar indirir. Abdest tansiyonu düşürür, baş ağrısını hafifletir, uyuklamayı, yorgunluğu ve öfkeyi giderir.

700 NOKTA UYARILIYOR

Soğuk su kullanmak, abdestin ve guslün faydalarını artırır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ashabına abdest için ılık su tavsiye ederdi.İnsan vücudu üzerinde yaklaşık 700 Biyolojik Aktif Nokta (BAN) bulunur. Bunlardan 66 tanesi "Agresi Noktası" olarak adlandırılan ekstra aktif noktalardır. 66 Agresi noktasından 61'i abdest azalarında yer almaktadır.

Bu kısa bilgiden sonra abdestin ilmî olarak ispatlanan faydalarından bazılarına kısaca işaret edelim: Abdestte azalar yıkanırken BAN yani "Biyolojik Aktif Noktalar" faaliyete geçer, "agresi noktaları" denge kazanır.

HER UZUVDA FARKLI ETKİ

Yüz yıkanırken, mide, bağırsaklar, safra kesesi, idrar yolları, sinir sistemi uyarılmış olur. Kollar yıkanırken, bağırsaklar, kalp, akciğerler, idrar yolları ve kan dolaşımı uyarılır. Kulaklar, yaklaşık 100 BAN'ın yer aldığı ve hemen hemen bütün organlarla bağlantılı olan bir komuta merkezidir. Kulaklar mesh edilirken bütün organlar uyarılmış olur.Başa meshedilirken tansiyonu düşürüp baş ağrısı ve öfkeyi giderir. Ayaklar yıkanırken hormon dengesini sağlayan, büyümeyi kontrol altında tutan hipofiz, böbrekler ve hemen hemen bütün organların faaliyetini etkileyen BAN uyarılır.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA