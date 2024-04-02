Hurma çekirdekleri de kendisi kadar faydalı

HURMA çekirdeklerinin faydaları saymakla bitmez. Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurma tam bir lif kaynağıdır. Hem bağışıklık hem de sindirim sistemini yenileyen hurmanın çekirdeği de hurma kadar şifalıdır. Hurmanın çekirdeğinin bereketi simgelemesi nedeniyle cüzdanlara konur.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

ANCAK uzmanlar hurma çekirdeğinin insan sağlığına olan başka faydaları olduğunu da söylüyor. Hurma çekirdeğini fırın ya da güneşte kararana kadar beklettikten sonra güçlü bir öğütücüde toz haline getirin. Ya da eski yöntemle havanda dövün. Bu tozu sabah aç karna bir su bardağı ılık suyun içine koyup için. Dilerseniz bir su bardağı ılık süte de ekleyebilirsiniz. Bu karışım kemik erimesinden şikayet edenler için oldukça idealdir. Kemiklerin yapısını güçlendirir. Aynı zamanda bu karışımı yatmadan önce örneğin sahur vaktinde tükettiğinizde uzun süreli tok kalmanızı ve ertesi gün daha enerjik uyanmanızı sağlar. Öte yandan çekirdeği oldukça yağlıdır. Bu yüzden ezerek çekirdeğindeki yağı çıkartabilirsiniz. E vitamini bakımdan zengin olan hurma çekirdeği hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar. Bu bakımdan cilt için idealdir. Çıkan yağı saçlarınıza sürüp saç köklerinizi güçlendirebilirsiniz.