Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı

İzmir Müftülüğü Buca Başvaizi Erdoğan Kocagöz, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi hakkında şunları anlattı: Cenâbı Hak bu gecenin çok faziletli takdir edemeyeceğimiz kadar büyük ve değerli olduğunu Kur'an-ı kerimde mealen şöyle buyurur: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir Suresi,97/1-5)Mademki, bu geceyi bin aydan hayırlı yapan şey, Kur'an'ın bu gecede indirilmesidir; öyleyse bizler bu geceyi Kur'an'ı okuma, anlama, yaşama ve yaşatma ziyafeti yapmalıyız. Kur'an'ın manasına ve tefsirine ağırlık vererek onu idrak etmeli ve yaşamalıyız. Anladıkça ve yaşadıkça onu yaşatmanın aşkını ve şevkini yaşamalıyız. Ayrıca bu geceyi, nafile namaz ve duayla geçirmemiz tavsiye edilmiştir. Çünkü Sevgili Peygamberimiz: "Kim inanarak ve Hak rızası için Kadir gecesi'nde kalkarsa, (namaz kılar, ibadet ederse) onun geçmiş günahları affedilir." (Buhari, Leyletü'l-Kadr, 1) buyurur.

BU DUAYI MUTLAKA OKUYUN

Hz. Aişe, Kadir Gecesi'ne ermenin şükrünü ve şevkini idrak etmek için Rasûlullah'a yönelip şöyle bir soru soruyor: Ya Rasûllallah, Kadir gecesi'ne erme şerefine nail olursam nasıl dua edeyim, dedim; Rasûlullah da şu duayı okumamı söyledi: "Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet. (Allahümme inneke afüvvün, tuhibbu'l-afve, fa'fü annî)" (Tirmizi, Da'avât, 89) Rahmet Peygamberi olan Efendimiz (SAS)'in biz ümmetini ne kadar çok düşündüğünü şu hadisi ile daha iyi anlayabiliriz. Hz. Peygamber (SAS) 'dan rivayet edildiğine göre Fahr-i kâinat efendimize kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu yahut Allah'ın dilediği kadar olduğu gösterildi. Peygamberimiz bunu görünce kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşündü. Bunun üzerine Allâhü teâlâ ona bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini ihsan etti.

ALLAH BU GECEYİ GİZLEMİŞTİR

ALLÂHÜ Teâlâ diğer şeyleri gizlediği gibi bu geceyi de gizlemiştir. Nitekim Allâhü Teâlâ ibadetlerden rızasını gizlemiştir ki bütün ibadetlere rağbet edilsin, isyanlarda gazabını gizlemiştir ki bütün insanlar bu günahlardan kaçınsınlar, dualar içinde kabul ettiği duayı gizlemiştir ki bütün dualar yapılsın, isimler arasında İsm-i Âzam'ı gizlemiştir ki bütün isimlere saygı duyulsun, namazlar arasında orta namazı gizlemiştir ki bütün namazlara dikkat edilsin, tövbeler arasında kabul olanı gizlemiştir ki günahkarlar çok tövbe etsinler, canlılar arasında ölüm vaktini gizlemiştir ki mükellef ölüme daim hazırlıklı olsun. İşte bu geceyi de aynı şekilde tüm Ramazan gecelerine saygı duyulsun diye gizlemiştir. İnsanlık bilgisizliğinden ve kötü talihinden dolayı Kadir gecesinin kıymetini bilmemektedir. O hadisenin büyüklüğünü ve azametini görmemezlikten gelmektedir. Ve insanlık bunu yitirdiğinden beri de Allah'ın nimetlerinin en üstününü ve en güzelini yitirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in gönüllerimize ve hayatımıza yön vermesi temennisiyle gecemizin iyilikler ve güzelliklere vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum.