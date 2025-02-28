Oruç hangi durumlarda bozulur? İşte 10 soruda merak edilenler...

AŞI OLMAK VEYA İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Aşı da böyle olup orucu bozmaz.

Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

ORUÇLU İKEN KAN VERMEK VE VÜCUDA KAN ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazanda oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. Vücuda kan almak ise beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması halinde ise oruç bozulur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye kefaret değil, gününe gün kaza gerekir.