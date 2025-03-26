Kadir Gecesi ibadetleri neler? Kadir Gecesi’nde okunacak dualar neler?

Kur'an-ı Kerim'de "tek gece" olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

KADİR GECESİ'NİN FAZİLETİ

Kadir Gecesi, diğer tüm gecelerden daha hayırlı bir zamandır. Bu geceyi diğer zamanlardan üstün kılan bazı önemli özellikler şunlardır:



Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır.



Melekler ve Cebrail (a.s) bu gece yeryüzüne iner.



Gecenin sonuna kadar esenlik ve barış hakimdir.



Allah'a yapılan dualar kabul edilir, günahlar bağışlanır.



Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Kadir Gecesi hakkında şöyle buyurmuştur:



"Kim Kadir Gecesi'ni iman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Müslim)