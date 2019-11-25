Kestane kebap yemesi sevap!

KESTANE, kış aylarının vazgeçilmez yiyeceğidir. Genellikle mangalda çıtır çıtır pişmiş veya haşlama olarak tercih edilir. İki türlü de kendine hayran bırakan bir lezzete sahiptir. Tadı ayrı, kokusu ayrı bir şekilde doyuran kestanenin faydaları nelerdir? Sizin için derledik...

KESTANE, kış aylarının vazgeçilmez yiyeceğidir. Genellikle mangalda çıtır çıtır pişmiş veya haşlama olarak tercih edilir. İki türlü de kendine hayran bırakan bir lezzete sahiptir. Tadı ayrı, kokusu ayrı bir şekilde doyuran kestanenin faydaları nelerdir? Sizin için derledik...

HÜCRELERİ YENİLER

■ Kestane, kolesterol sorunu yaşayanlar için önerilmektedir.

■ Pek çok kanser türü için koruyucu etkisi olduğu söylenir.

■ Kestane, tok tutucu bir özelliğe sahiptir. İçerdiği vitaminler ve mineraller, almamız gereken besin ihtiyacını büyük ölçüde karşılar.

■ Özellikle hemen yorulan ve sürekli halsiz olan insanlar için faydalıdır, enerji verir.

■ Kestane, beyin hücrelerini geliştirebilen bir yiyecektir. Dolayısıyla hafıza ve unutkanlık gibi sorunlarla karşı karşıya kalan insanlar için önerilir.

■ Vücuttaki pek çok hücrenin yenilenmesinde kestane gerçekten önemli bir yer tutar.

■ Dozunda tüketilmek şartıyla, basur ve varislerin tedavisinde de büyük fayda sağlar.

■ Kan dolaşımını düzenler ve hızlandırır.

■ Organizmanın su dengesini sağlar.

■ Özellikle çocuklar için, iştah açmada birebirdir.



FAYDASI ÇOK AMA BUNLARA DİKKAT!

YÜKSEK tansiyon ve diyabet gibi hastalıklara sahip olanlar; kestaneden uzak durmalılardır. Kestane, bu tür hastalıkları tetikler. Kestane, damar hastalığı olan kişilerin asla tüketmemesi gereken bir yiyecektir. Çünkü kestane, damarın sertleşmesine neden olur. Kestanenin çok aşırı tüketilmesi, kilo alınmasına yol açar.