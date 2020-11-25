Meme kanseri sonrası yeniden meme oluşturma

Meme kanserinin kadın hayatının önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Doç. Dr. Levent Yeniay, "Bu durum hastalarımızın kendi hayatları kadar çevrelerini de etkiliyor. Tedavi süreci eski dönemler ile kıyasla daha kolay geçmesine rağmen çeşitli izler ve yan etkiler sorun olabiliyor. En önemli sorunların başında ise memenin kaybı gelmektedir" dedi.

PLASTİK CERRAHİ

Meme kaybının telafisi hakkında bilgi veren Yeniay, "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı meslektaşlarımız ile hastalarımıza çözümler sunabiliyoruz. Alınan memenin yerine kişinin kendi dokularından ya da suni materyaller (silikon) kullanılarak yeni meme oluşturulabiliyor. Bu operasyonlar ya mastektomi ile birlikte ya da mastektomi ameliyatından sonra ikinci bir girişim ile gerçekleştiriliyor" diye konuştu. Meme kaybının yerine konulması için iki yol olduğunu belirten Yeniay, "Aynı anda yapılan cerrahi yöntemi en çok kanser başlangıcı (in-situ), erken evre meme kanseri ve risk azaltılması amacıyla yapılan mastektomilerde tercih ediyoruz. Böylece tek seferde iki ameliyat da tamamlanmış olur. Bu ameliyatların süresi daha uzundur ve iyileşme daha geç olur. Bir grup meme kanseri hastamızda kanser tedavisini aksatacağı için bu eş zamanlı ameliyat yöntemi maalesef uygun olmamaktadır" dedi.