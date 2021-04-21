Tedavisi olan ‘Sistit’e yenik düşmeyin!

MESANENİN kronik bir rahatsızlığı olan interstisyel sistit hakkında bilgiler veren Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Tansu Turgut, "Hastalar idrar sıklığı, idrar hissi ile ilişkili ağrı, basınç veya rahatsızlık, kasıklarda ve idrar yollarında şiddetli ağrı, yanma yakınması ile başvurur. Günümüzde tanı yöntemlerindeki gelişmeler ve hastaların daha kaliteli hayat beklentileri nedeniyle interstisyel sistitin kadın ya da erkek birçok kişiyi etkilediği görülmektedir" dedi. Opr. Dr. Turgut, "Tedavi kişinin semptomlarına dayanılarak, her hasta için ayrı ayrı seçilmelidir. Yaygın uygulama, farklı tedaviler deneyerek, hastanın şikayetlerini en aza indirmeye çalışmaktır. Tedavi için Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı iki tedavi yolu vardır. Biri ağızdan ilaç alınmasıdır. İnterstisyel sistit tedavisinde bu yöntemin etki mekanizması tam olarak bilmemektedir. Diğer tedavi yolu ise, bir kateter aracılığıyla mesane içine ilaç verilmesidir. Bu işlem genellikle altı hafta boyunca haftada bir, ardından ayda bir idame tedavisi olarak kullanılmaya devam edilir. Bu ilaç, iltihap engelleme, ağrı hissini azaltmak ve dokulara zarar verebilen "serbest radikaller" denilen bir tür toksinin giderilmesi dahil olmak üzere birçok özelliğe sahiptir. Diğer bir yöntem, genel anestezi ile sistoskopi yapılarak mesanenin genişletilmesidir. Son dönemdeki en yeni yöntemlerden biri de mesanedeki sinirleri geçici olarak felç ederek ağrıyı hafifleten mesaneye botoks enjeksiyonudur" dedi.

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