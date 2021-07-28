İki kardeşten büyük başarı

Prof. Dr. Oğuz Yakut, 1974 Elazığ doğumlu. Fırat Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini yürütüyor. Eğitimini de aldığı Fırat Üniversitesi'nde birçok başarılı projeye imza atıyor. Son olarak hayata geçirilen RİHA (Roketimsi İnsansız Hava Aracı) projesinin danışmanlığını yapıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut ise 1969 Elazığ doğumlu. İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisinde ihtisasını bitirdikten sonra 21 yıldır İzmir'de hekim olarak görev yapıyor.

DERGİLERE KAPAK OLDU

Doç. Dr. Necmettin Yakut, 2012 yılında kurduğu Akut Kalp Damar Hastanesi'nin hem yönetim kurulu başkanlığını hem de kalp damar cerrahisi bölüm sorumluluğu görevini yürütüyor. Çok ciddi ulusal ve uluslararası çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Yakut, çalışan kalpte by-pass işlemini en fazla gerçekleştiren hekimlerden birisi. Nitekim 2010 yılında çalışan kalpte çoklu by-pass işlemi tekniği ile Amerika'da kalp cerrahisi dergisinde kapak oldu. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Yakut ise, Öğretim Üyesi Dr. Orhan Yaman ve öğrencisi Tolga Mertyüz ile birlikte geliştirilen RİHA projesinin danışmanlığını yapıyor. Teknolojide hız kazanan ülkemiz için RİHA çok önemli bir proje. Çalışmanın motoru dahil tüm üretimleri kendi üniversitelerinde gerçekleştirildi. RİHA projesi yani Roketimsi İnsansız Hava Aracı halen üniversitenin kendi arazisinde test uçuşlarına devam ediyor.

SAVUNMA SANAYİİ

RİHA projesi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Oğuz Yakut, "Bir yüksek lisans öğrencisi ile beraber geliştirdiğimiz bu sistem, bir roket gibi yükselip insansız hava aracı gibi süzülen bir hava aracı olup roket güdüm özelliğindedir. Bu roket her türlü arazi koşullarında fırlatılabilen ve mevcut görev tamamlandıktan sonra yine üniversitemiz tarafından paraşütlü kurtarma sistemi ile yere inebiliyor. Böylece roketin imha olmadan tekrar kullanımı sağlanıyor. RİHA'nın sivil hayatta, yangın, sel, deprem gibi doğal koşullarda ya da savunma sanayisi gibi çok değişik sahalarda kullanım söz konusu. Ayrıca zirai ilaçlama, tohumlama gibi tarım alanında da kullanılabiliyor" diye konuştu.

HASTANE, İZMİR'DE BÜYÜK AÇIĞI KAPATTI

2012 yılında Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut tarafından hayata geçirilen Akut Kalp Damar Hastanesi bölgede açık kalp ameliyatları, kalp anjiyo, stent, kalp pilleri, boyundan beyine giden damar ameliyatları, elektrofizyoloji adı verilen ritm bozuklukları tedavisi, her türlü karın bacak damar ameliyatları ve her türlü varis tedavisi gibi işlemlerin en çok yapıldığı sağlık merkezlerinden biri haline geldi.