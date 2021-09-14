Belirtileri hafif şekilde atlatmanın basit yolları

Bağışıklık sisteminin genel olarak zararsız bir maddeyi zararlı olarak algılaması ve bu maddeyle mücadeleye girişmesi sonucu alerjik reaksiyona meydana gelir. Sonbaharda alerjiye neden olan birden fazla tetikleyici vardır. Hem iç mekan hem de dış mekan alerjenleri, belirtilerde artışa neden olabilir.

Polenler, küf sporları, toz akarları sonbaharda alerjiye neden olan yaygın alerjenlerdir. Ayrıca akla ilkbahar ve yaz aylarını getirse de sonbaharda da yabani ot polenleri çok sayıda kişide alerjiye neden olabilir. İşte alerjinin sebep olduğu rahatsızlıkları en az indirebilecek doğal yöntemler...

Isırgan otu

ISIRGAN otu, doğadan gelen bitkisel bir ilaçtır. Bir takım çalışmalar, ısırganın muhtemelen iltihabı azaltarak hapşırma, burun tıkanıklığı ve kaşıntı gibi alerji semptomlarına yardımcı olabileceğini önermektedir.

Tuzlu su

ALERJİK rinit tedavisinde ilk adımlardan biri de burundan mukusun alınması ve burundan temizlenmesidir. 1 çay kaşığı tuz ve bir tutam karbonatı 2 bardan sıcak suyun içine atın. Üzerine kafanızı eğerek bu solüsyonu bir miktar burun deliğine çekin. Solüsyonun diğer burun deliğinden veya ağızdan geri sızmasına izin verin. Aşırı mukusu ve çözeltiyi çıkarmak için hafifçe burnunuzu sümkürün. Aynı işlemi diğer burun deliğiyle izleyin. Durumunuzu iyileştirene kadar bu çareyi birkaç kez tekrarlayın.

Elma sirkesi

ELMA sirkesi, antibiyotik ve antihistamin özellikleriyle, sık sık hapşırma, burun tıkanıklığı ve baş ağrısı gibi alerjik rinit belirtilerini azaltmaya ve bağışıklık sisteminizi artırmaya yardımcı olabilir. Alerjik rinitten kurtulmak için; bir bardak sıcak suya 2 çay kaşığı elma sirkesi ekleyin. Biraz bal ve limon suyu da ekleyin ve durum düzelene kadar günde 3 kez için.

Nane çayı

YÜZYILLAR boyunca alerji geçirenler, tıkanmış burunları ve tahriş olmuş mukoza zarını rahatlatmak için sıcak çaya başvurmuştur. İşte bu durumda bilinen en iyi seçeneklerden biri de nane çayıdır. İçerdiği esansiyel yağ bir dekonjestan olarak hareket eder. Nane nemlendirici maddeler, antiinflamatuarlar ve hafif antibakteriyel bileşenleri de içermektedir.

Yerba mate

YERBA mate çayı alerjileri olanlara yardımcı olabilmektedir. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar içerir. Yerba mate kafein içerdiğinden kafein hassasiyeti olanların bu çayı içmekten uzak durması tavsiye edilmektedir

Buhar

BUHARI düzenli olarak teneffüs etmek aşırı mukusun ve herhangi bir tahriş edicinin burun geçişlerini temizlemenize yardımcı olacaktır. Bu da hapşırma, burun akması ve boğaz ağrısı gibi alerjik rinit semptomlarından kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Kaynar suyunu büyük bir kaba dökün. Okaliptüs, nane, biberiye veya çay ağacı yağı gibi seçtiğiniz herhangi bir uçucu yağdan 3 ya da 4 damla ekleyin. Kafanızı bir havlu ile örtün ve kabın üzerine dikkatli bir şekilde yaslayın. Buharı 5 ila 10 dakika derinlemesine solun ve burnunuzu iyice sümkürün. Tamamen iyileşene kadar günde birkaç kez tekrarlayın. Buharı teneffüs edemeyen küçük çocuklar için sıcak bir duş ya da banyo çok yardımcı olacaktır.

Yeşil çay:

YEŞİL çay, sorunun tüm belirtilerinden kurtulmaya yardımcı yararlı antioksidanların bir güç merkezidir. Yorgunluk, hafif vücut ağrısı vb. Etkili bir şekilde yeşil çay ile tedavi edilebilmek mümkündür. Bu nedenle, etkili bir şekilde alerjik rinitten kurtulmak için düzenli olarak yeşil çayı tüketmeniz önerilir.

Çörek otu

ÇÖREK otu nadir bir ottur, ancak aynı zamanda alerjik rinit için etkili birçok ev ilaçlarından biridir. Çörek otu ile alerjik rinitten kurtulmak için, günlük diyetinize daha fazla çörek otu katabilirsiniz.

Papatya çayı

Papatya çayı, alerjiniz için faydalı hafif lezzetli ve hoş bir çaydır. (Ancak yaban mersini alerjisi olanlar tarafından kaçınılmalıdır.) Gözleriniz alerji semptomlarından rahatsızlık duyuyorsa, on dakika boyunca her gözün üzerine sıcak ve nemli bir papatya çayı torbası koyabilirsiniz.

Zerdeçal

HERHANGİ bir alerji riskini azaltmak için zerdeçal iyi bir husustur. Bağışıklık artırıcı özelliklere sahip güçlü bir antioksidan ve antienflamatuar ajandır. Konjesyon, öksürük, ağız kuruluğu ve hapşırma gibi alerjik rinit belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Probiyotikler

PROBİYOTİKLER alerjik rinit semptomlarının şiddetini ve sıklığını azaltabilir. Kapsül başına 1 ila 4 milyar organizma içeren yüksek kaliteli bir probiyotik takviye almalısınız. Daha sonra, sabah bir kapsül ve akşamları bir ila iki hafta süreyle alabilirsiniz. Alternatif olarak, bağışıklık sisteminizi geliştirmek için düzenli olarak probiyotik yoğurt da yiyebilirsiniz.

Sarımsak

SARIMSAK, alerjik rinit tedavisinde çok etkili olabilen doğal bir antihistamin olan kuercetin içerir. Ayrıca, sarımsak, hızlı toparlanmayı teşvik eden antibiyotik, antibakteriyel, antiviral ve bağışıklık kazandırma özelliklerine de sahiptir.