Bademcik sorunları çocuklarda gelişim geriliği yapıyor

KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, kronik bademcik enfeksiyonları, geniz eti büyümesi, kulakta sıvı birikmesi ve bademcik sorunlarının çocuklarda sık görülen kulak burun boğaz hastalıkları olduğunu belirterek, "Bu hastalıklara karşı tedbirli ve bilinçli olmak, çocukların sağlıklı gelişimleri açısından çok önemli" diye konuştu.

NE ZAMAN ALINMALI?

Bademciklerin boğazın her iki yanında yer alan ve dışarıdan gelen mikroplara karşı savunma sisteminin bir parçası olan organ olduğunu belirten Op. Dr. Karas, "Savunma görevi sırasında, bademcik iltihabı dediğimiz ateş, boğaz ağrısı, kızarıklık, halsizlik gibi şikâyetlere yol açan hastalık meydana gelebilir. Çocuklarda sık rastlanan bademcik iltihaplarında, doktorunuz tarafından verilen ilaçlar hastalığın iyileşmesini sağlar. Bademcik ameliyatları KBB uzmanınızca gerekli görüldüğünde yüz güldürücü girişimlerdir. Thermal Welding, Koblator sistemleri ile bademcik ameliyatları yapılmaktadır. Bu sistemler, ısı ve basınç ile dokuların kanamasız ayrılmasına dayanır. Teknik sayesinde kanama olasılığı minimuma indirilir. Ameliyat sonrası ağrı çoğu zaman hiç olmaz ya da oldukça hafiftir" dedi.

Op. Dr. Karas yılda 5 defadan fazla tekrarlayan, sürekli ilaç kullanımına gerek duyulan kronik enfeksiyonlar, aşırı iri bademciklerden kaynaklanan nefes alma güçlüğü, horlama, ağzı açık uyuma, büyüme ve gelişme geriliği gibi durumlarda bir uzmana başvurularak bademciklerin alınması gerekebileceğini söyledi. Op. Dr. Karas şöyle konuştu: "Bademcik ameliyatı soğuk bıçak, elektrokoter ve lazer gibi yöntemlerle yapılabiliyor. Genellikle son teknoloji termal welding yöntemi tercih ediliyor. Bu işlem dokuyu çıkartırken aynı zamanda bademcikleri çevreleyen damarları ısı yardımıyla mühürleyerek ameliyat sırasındaki ve sonrasındaki kanamaların azalması sayesinde avantaj sağlıyor."

TERMAL WELDING

"Bu sayede ameliyat süresini uzatan kanamalar görülmediği için normalde 30-40 dakika sürebilen işlem süresi kısalıyor, daha az narkoz alınıyor ve ağrı daha az oluyor" diyen Op. Dr. Karas, "Genel anesteziyle yapılan ameliyatta bazı durumlar dışında hastanede yatış gerekmiyor. Birkaç saatlik gözlem sonrası hastaneden taburcu olunabiliyor" dedi.

GENİZ ETİ HASTALIKLARI

GENİZ etinin, burun ile boğaz arasına yerleşmiş bir doku olduğunu belirten Op. Dr. Karas, "Geniz etinin görevi, burundan giren bakteri ve virüs cinsi mikropları yakalamak ve vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı maddeler olan antikorları üretmektir.

EĞER çocuğunuzda sürekli ya da sık tekrarlayan geniz eti büyümesi veya iltihabı varsa, doktorunuz geniz etinin ameliyatla alınmasını önerebilir. Çocuklar geniz eti alındıktan sonra daha sık hastalanmazlar; çünkü vücutta geniz eti gibi görev yapan başka dokular da aynı fonksiyonları yeterince yapabilir" diye konuştu.