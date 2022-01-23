DUYMER ile engelsiz üniversite

24 yıldır merkezi İzmir'de bulunan ve Türkiye genelinde 100'den fazla şubesiyle hizmet ağını genişleten, nanoteknoloji alanında kendini sürekli yenileyen Duymer İşitme Cihazları Merkezi, Bakırçay Üniversitesi ile yürüteceği ortak bir proje kapsamında işitme kaybı yaşayan üniversite öğrencilerine ses verecek. Projeyi hayata geçirebilmek amacıyla Duymer İşitme Cihazları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Salih Baz ve Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İŞİTME CİHAZI VERİLECEK

Dünya markası işitme cihazlarını Türkiye tek yetkili distribütörü olarak hastalarının hizmetine sunan Duymer İşitme Cihazları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazları İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, Duymer'de göreve geldiği günden bugüne kadar birçok yeniliklere ve gelişmelere katkıda bulundu. Av. Salih Baz, son olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye'de birçok iş insanına örnek olacak bir "Sosyal Sorumluluk Projesi"ne imza attı.

Proje kapsamında İzmir Bakırçay Üniversitesi ile ortaklaşa bir çalışma yürütülerek işitme kaybı olan üniversite öğrencilerine Duymer İşitme Cihazları Merkezi bünyesindeki dünyanın seçkin markaları ile duyma imkânı sağlanacak. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin 2022-2026 yıllarını kapsayan Stratejik Planı bünyesinde yer alan önemli hedeflerden biri olan "Engelsiz Bakırçay" projesi kapsamında, Duymer İşitme Cihazları ile Bakırçay Üniversitesi ortaklaşa bir çalışma yürütecek. Proje ile üniversite bünyesinde eğitim alan ve işitme kaybı olan öğrencilere işitme cihazı verilirken öğretim üyelerine ise ders anlatırken wireless üzerinden işitme cihazları ile bağlantı kurabilen yaka mikrofonları verilecek. Bu sistem sayesinde öğrencilerin, öğretim üyelerinin ders anlatımlarını sorunsuz ve net bir biçimde duymaları amaçlanıyor.

"ÖRNEK BİR PROJE"

Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş yapılan işbirliği ile ilgili olarak; "Duymer İşitme Cihazları Merkezi ile yaptığımız bu sosyal sorumluluk projesi diğer eğitim kurumlarına da örnek olacak bir projedir. Hayata geçirmekte olduğumuz "Engelsiz Bakırçay" projesi ile işitme engelli öğrencilerimiz için önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu işitme cihazları ile Üniversite'de işitme kaybı olan öğrencilerimize diğer öğrencilerle aynı ortamda duyma ve işitme, dersi anlama imkânı sağlamış olacağız. Bu sayede çocuklarımız daha başarılı olacaklar ve eğitimden geri kalmayacaklar. Projemize gösterdikleri ilgiden dolayı Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi Av. Salih Baz Bey'e, Baz ailesine ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

DUYMER İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi Av. Salih Baz, "Duymer olarak bundan sonra da bu tür sosyal sorumluluk projelerine daha fazla katkıda bulunmayı ve işitme sorunlarına yeni ve farklı çözümler getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

DUYMER AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

BAKIRÇAY Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Togay Müderris de konuyla ilgili olarak, "Duymer İşitme Cihazları Merkezleri ve üniversitemiz arasında düzenlenen bu sosyal proje, işitme kaybı yaşayan öğrencilerimiz için büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimiz bu proje ile kendilerini arkadaşlarından farklı hissetmeyerek derslere tam katılım sağlayacaklar. Bu anlamda engelsiz üniversite projemizde bir konuyu daha çözmemize katkı sağlayan Duymer ailesine teşekkür ediyorum" dedi.