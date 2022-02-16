İçinizdeki gizli düşman: İnsülin direnci

Beslenmenize ne kadar dikkat ederseniz edin kilo veremiyorsanız, tatlı isteğinizi bastıramıyorsanız, atıştırmalıklardan vazgeçemiyorsanız, yemek sonrası uyku isteğinizle baş edemiyorsanız, açlık durumunda el ayak titremesi oluyorsa dikkat!

HASTALIKLARA DAVETİYE

Diyabet hastalığının ilk adımı olan insülin direncine sahip olabilirsiniz. Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş, insülin direnciyle ilgili önemli bilgiler verdi: İnsülin direnci birçok hastalığa davet çıkarır. Araştırmalar başta şeker hastalığı olmak üzere kalp ve damar hastalıkları, yüksek kolesterol, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, polikistik over sendromu, kısırlık gibi birçok hastalığın altında yatan sebebi insülin direnci olarak gösteriyor. İnsülin direnci tedavisinde en önemli etken sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı beslenme ve egzersiz ile %60 oranında iyileşme görülülebilir. Gerekli durumlarda insülin direncini kıran ilaçlarla bu faktörlere destek olunabilir ancak tek başına ilaç tedavisi yeterli değildir. Peki beslenme nasıl olmalı? Aç kalmak şeker dengesini bozar. Bol ve düzenli yemek yemek bu durumda çok önemli. Uzun süre açlık sonucu tüketilen öğünde şeker önce düşüp sonra hızlı yükseleceği için insülin salınım dengesinin bozulmasını hızlandırır.

KESİNLİKLE AÇ KALMAYIN!

Amaç aç kalmadan 2-3 saat aralıkla beslenmektir. Günde 2 öğün beslenmek insülin direncinde önerilmez. 3 ana 3 ve daha fazla ara öğün tüketerek denge sağlanmalı. İnsülin direncini kırmada kilit nokta ara öğündür.

HAFTADA 3 GÜN 30 DK YÜRÜYÜŞ

ARAŞTIRMALARA göre haftada sadece 3 gün 30 dakika yürüyerek bile insülin direncinizi düşürebilirsiniz. Açken değil, yemeklerinizden 1- 1,5 saat sonra, ara vermeden belli bir tempoda 30 dk yürümek, kalp atım hızını normalin üzerine çıkararak yağ kaybını, kaslardan glikoz kullanımını arttırmaktadır. Egzersiz programınız da beslenmeniz gibi size özel olmalıdır.

ESMER EKMEK DENGELER

İNSÜLİN direncinde kan şekerini dengede tutan besinleri tüketmek gerekiyor. Öncelikle diyetinizden basit şekeri çıkarmalısınız. Çünkü ne kadar tatlı veya şeker yerseniz bir sonraki tatlı krizinizi o kadar tetiklersiniz. Vücudun basit şekerden kompleks şekere geçmesini sağlayın. Tam tahıllı ürünler, özellikle öğünlerin yanınıza açlık krizlerinizin oluşmaması için eklenen esmer ekmekler hayat kurtarır. Kepek ekmeği kabızlık ve demir eksikliğine yol açabileceği için iyi bir tercih değildir.

GECE DE ARA ÖĞÜN YAPILMALI

GECE geç saatlere kadar oturan kişilerin akşam 6'dan sonra yemek yememesi şeker dengesini bozabilir. Uyku saatinizden 3 saat önce 2 kuru hurma + 1 bardak tarçınlı süt için. Böylece hem gece şeker krizi ile uyanmaz ve abur cuburdan uzak kalırsınız hem de ertesi sabaha kan şekeriniz daha dengede ve tok uyanırsınız.

KETEN TOHUMU VE SOMON ÇOK ETKİLİ

HAFTADA 2 gün balık tüketimi sağlık açısından önemlidir. Özellikle omega 3 yağ asidi içeren hayvansal ve bitkisel gıdaları tüketmek direnci yenmede etkilidir. Bu nedenle salatalarınıza ve yoğurdunuza keten tohumu ekleyebilirsiniz, ara öğünlerinizde 2-3 adet ceviz tüketebilirsiniz.

AKDENİZ TİPİ BESLENME UYGULAYIN

KİLO kontrolü için akdeniz tipi beslenme seçebilirsiniz. Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Peynir, yumurta, zeytin, esmer ekmek ve bol yeşillik ekleyebilirsiniz. Bir öğünde kaliteli protein kaynağı tüketin.

Dana eti, köfte, tavuk, hindi, balık yağsız şekilde pişirilerek tüketilebilir. Günün diğer öğününde lif ve posa kaynağı olan sebze yemeklerini ve haftada 2 gün kurubaklagilleri tüketin