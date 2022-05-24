Protein ağırlıklı beslenip su tüketimini artırın

Metabolizma hızı toplumda çoğu kişinin şikayet ettiği bir durum. Metabolizma hızı, vücudunuzun çalışırken ne kadar enerji harcadığının göstergesidir. Metabolizmanın daha hızlı çalışması, daha çok enerji harcanması demektir. Yaş aldıkça metabolizmanız da yaşlanır ve yavaşlar.

Peki metabolizma nasıl hızlandırılır? İşte öneriler: ● Protein ağırlıklı beslenin: Vücutta işlenen besinler arasında en çok enerji gerektiren besin grubu, protein içerikli besinlerdir. ● Su tüketimini artırın: Günde ortalama 2.5-3 litre su içmek ihmal edilmemelidir. Vücudumuzun çalışması için

suya ihtiyacımız vardır. ● Ara öğün yapın: Tükettiğimiz her besin metabolizmamızı çalıştırır.

UYKU DÜZENİ OLMALI

● Baharatlardan yararlanın: Kırmızı acı biber, zencefil, karabiber gibi baharatlar vücut sıcaklığını ve sinirim hızını artırarak mekanizmayı hızlandırır. ● Kafein tüketin: Kafeinli içecekler tüketmek önemli ancak vücut üzerinde olan tetikleyici etkilerinden dolayı dozu abartılmamalı. ● Yeterli uyuyun: Vücudumuzun uyurken kendini yeniler. Eğer uyku düzenine dikkat etmezsek vücudumuzun kendisini yenilemesine izin vermemiş oluruz ve böylece metabolizmamızın kendisine ait bir işleyiş sağlamasını zorlaştırmış oluruz.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN



YAPTIĞINIZ egzersizler sonucu vücudunuz enerji harcar ve metabolizmanız da bu enerji ihtiyacını karşılamak için çalışır ve hızlanır.

UZUN süre aç kalmayın: Kilo vermek uğruna çok az kalori ile beslenmek, hareketsiz bir yaşam tarzı, uzun süreli aç kalmak, kas eksiklikleri yaşamak, vücudu susuz bırakmak, hamur işleri ve şekerli gıdalar ile yetersiz ve düzensiz uyku metabolizmayı yavaşlatıyor.

BU besinleri tüketin: Kırmızı acı biber, zencefil, keten tohumu, yeşil çay, kahve, tarçın, kuşkonmaz, ananas, yoğurt ve kefir, brokoli, greyfurt.

ERGENLİKTE BİLİNÇSİZ DİYET YAPMAK HASTALIK NEDENİ

OBEZİTEYE yakalanma oranları her geçen gün artıyor. Öte yandan özellikle ergenlik dönemindeki kişilerin çok düşük kalorili diyetlerle kilo vermeye çalıştığı da bir gerçek.

DÜŞÜK KALORİLİ

UZMANLAR, ergenlikte yapılacak diyetlerin mutlaka uzman kontrolünde olması gerektiğinin altını çiziyor. Ergenlikte yanlış yapılan diyetler ve düşük kalorili beslenme programları, ileriki yıllarda osteoporoz, şişmanlık, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi sorunlara sebep olabiliyor.