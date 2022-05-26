Tansiyon düşüren besinler

Tansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken ilk şey tuzu hayatından çıkarmak olacaktır. Tuz, vücutta şişkinliğe neden olan ve damarlardaki basıncı yükselten bir maddedir. Yemeklerde kullanılan salçaların içindeki tuz zaten yemekler için yeterlidir. Gün içinde almanız gereken lif, potasyum ve mineraller öğünlerinize dağıtılmalıdır. Böylece damarlarınızda oluşacak yüksek basıncı önlemiş olursunuz.

Sağlıklı yağlar ile hazırlanmış sebze yemekleri de iyi bir seçim olabilir. İşlenmiş gıdalarda yüksek oranda tuz bulunduğu için bu gıdalardan uzak durulması gereklidir. Yüksek tansiyona ne iyi gelir sorusunu kökten çözüme ulaştıran cevabı az ve ölçülü yemekte saklıdır. Tuzsuz ve sağlıklı beslenmeye dikkat ettikten sonra yüksek tansiyonu düşürebilecek besinlerden de faydalanabilirsiniz.

LİMON

Limon antioksidan besinler arasında hemen hemen her yerde kullanılan bir yiyecektir. Salatalarda, yemeklerde ve içeceklerde lezzetin sırrı olarak karşınıza çıkabilir. C vitamini özelliği ile şifalı olmaya devam eden limon, yüksek kan basıncını önler. Tansiyon hastalarının gün içinde limonlu su veya içecekler tüketmesi, sağlık açısından etkili olacaktır.

MUZ

Bir adet muzda ortalama 270 mg potasyum bulunmaktadır. Potasyum ise kan basıncı dengeler. Özellikle de yüksek tansiyon hastalarının gün içinde 1 adet muz tüketmesi, rahatsızlığın etkisini azaltmak için iyi bir adım olacaktır. Muz, yüksek tansiyonun neden olduğu baş ağrısına da iyi gelecektir.

NANE

Taze nane vücuttaki toksinleri atarak, damarlarınızı rahatlatacaktır. Aynı zamanda yüksek tansiyon hastalarında kan basıncını ideal dengeye getirmede de etkili olacaktır.

NAR

Kan dolaşımını rahatlatan, antioksidan etki gösteren nar pek çok derde derman olduğu gibi yüksek tansiyon hastalarının da yüzünü güldürecek. Tansiyon yükselmesi durumlarında bir bardak nar suyu, tansiyonunuzu olması gereken değere getirecektir.

SARIMSAK

Sarımsak doğal antibiyotik olarak bilinmektedir. İçeriğinde allicin adında bir madde bulunur. Bu madde ile tansiyon yüksekliği durumunda kan basıncınız dengelenir. Sarımsak, limon, maydanoz ve su ile hazırladığınız karışımı gün içinde bir süre tükettiğinizde, yüksek tansiyon şikayetleriniz mazide kalacaktır.

KAYA TUZU

Rafine tuzlardan uzak durulması gerektiği önemle ifade edilse de Canan Karatay kaya tuzu kullanmasında herhangi bir sakınca olmadığını belirtir. 84 mineral içeren kaya tuzunun vücut hücrelerinin çalışmasında etkili olduğunu da ekler.

SOĞAN VE SOĞAN SUYU

Soğanda antioksidan maddeler bulunur. Bu maddeler sayesinde vücudunuza zarar veren zararlı maddeler dışarı atılır. Tansiyon yükselmesi anında orta boy soğan yenilmesi veya soğan suyunun içilmesi, tansiyonu dengeleyecektir. Yüksek tansiyonu düşürmek için soğan şifa listenizde bulunabilir.

KEKLİK OTU

Keklik otu ile hazırlayacağınız bitki çayı, kalp atış hızınızı ve tansiyon değerinizi dengeler. Aynı zamanda damar genişletici bir etkiye sahip olduğundan, tansiyon hastaları için tavsiye edilmektedir.

KIRKKİLİT OTU

Bu ot ile hazırladığınız çay kan basıncınızı düzenlerken ödemi de yok edecektir.