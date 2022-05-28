Mide botoksu sonrası beslenmeye dikkat

Anadolu Cerrahi diyetisyenleri İlay Hacılar, Ezgi Özcan Boztaş ve Ecem Özduran; obezite cerrahisi ve mide botoksu sonrası beslenmenin önemine dikkat çekti. Dyt. İlay Hacılar, "İster ameliyatlı, ister ameliyatsız zayıflama yöntemlerinden hangisini uygularsak uygulayalım, beslenme takibi ve diyet programları bu işlemlerin başarısı için oldukça önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

YAŞAM BOYU UYULMALI

Hacılar şöyle konuştu: "Bu işlemler sonrası sağlıklı beslenmeyi öğretmeyi ve kalıcı beslenme davranışları geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüp mide ameliyatında midenin yüzde 75-80'i alınarak mide hacminin küçülmesi sağlanır ancak mide fonksiyonları değişmeden kalır. Ameliyat uzun bir yolun başlangıcıdır ve kilo vermenize yardımcı bir yöntemdir. Yani ameliyat oldum ne yersem yiyeyim, günlük aktivitem ne olursa olsun kilo veririm diye düşünmeyin. Çünkü obezite cerrahisi kilo kaybını garanti etmez. Ameliyatın uzun vadeli başarısı tavsiye edilen beslenme kurallarına uyumunuza bağlıdır."

ÖĞÜN SAATLERİ ÖNEMLİ

Mide botoksu hakkında bilgiler veren Uzm. Dyt. Ezgi Özcan Boztaş, "Uzman hekim tarafından uygulanan bu yöntem midedeki düz kaslara botoks maddesinin enjeksiyonu ile kasların geçici süreliğine felce uğratılması sonucu sindirimin geciktirilmesi esasına dayanır. Operasyon sonrası ilk 3 aylık dönem, beslenme ve kilo kaybı açısından önemlidir. Öğünlerin saati, porsiyon miktarları, besin ögesi dağılımları ayrı ayrı öneme sahiptir" dedi. "Mide botoksu veya obezite cerrahisi sonrasında sık sık yüksek kalorili yiyecekler tüketilmesi sonucu tekrar kilo alabilirsiniz" diyen Dyt. Ecem Özduran, "Kısacası ideal kilonuza geldiğinizde, her şeyi yiyebiliyor ya da içebiliyor olmanız eksi alışkanlıklarınızı geri getirmesin. Çünkü eski alışkanlıklarınıza geri dönmeniz kilolarında geri dönmesine sebep olacaktır. Beslenme alışkanlıklarınızla kilonun korunabilmesi için hayatınız boyunca öğrenilen kurallara uyulması önemlidir" diye konuştu.