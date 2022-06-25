İşitme cihazlarında ileri teknoloji ve yapay zeka

24 yıldır merkezi İzmir'de bulunan ve Türkiye genelinde 100'den fazla şubesiyle hizmet veren Duymer İşitme Cihazları, Türkiye'de tek yetkili distribütörü olduğu seçkin markalarla hastalarına hizmet veriyor. Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, işitme cihazlarında ileri teknoloji ve yapay zekanın kullanıcıların hayatını kolaylaştırdığını belirterek yapay zeka teknolojisinin işitme cihazlarının daha iyi çalışmasına yardımcı olduğunu ve kullanıcılar için zahmetsiz bir işitme deneyimi imkanı sunduğunu söyledi.

YENİ BİR UYGULAMA

YAPAY zekanın, insanlar gibi düşünmeye ve hareketlerini taklit etmeye programlanmış makinelerde insan zekasının simülasyonunu ifade ettiğini belirten Av. Salih Baz, "Bu terim, onlarca yıldır kullanılmaktadır ve zamanla teknolojik yeniliklerle beraber ilerleme göstermektedir. Yapay zeka teknolojisi çok çeşitli cihaz ve sistemlerde hızla benimsenerek, gelişen bir dizi yeni uygulamaya olanak sağlamış

ve işitme cihazlarında da ön plana çıkmıştır" dedi.

DEVRİM YARATTI

ARAŞTIRMACILARIN; yapay zeka teknolojisinden yararlanmanın ve işitme cihazlarını iyileştirmek için kullanmanın daha fazla yolunu aramaya başladığını söyleyen Av. Salih Baz, "İşitme cihazlarının en temel işlevi; konuşma anlaşılırlığını optimize ederek, işitme cihazı kullanıcılarının zorlu dinleme durumlarında rahat bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olmaktır. Şimdi geliştirilen yapay zeka teknolojisi yalnızca işitme yeteneklerinde devrim yaratmakla kalmadı, aynı zamanda kullanıcıların yaşam tarzlarını iyileştirmek için benzersiz bir fırsat sağladı" diye konuştu.

AKILLI ASİSTAN

İşitme cihazlarının, makine öğrenimini kullanarak verilere erişme ve nihayetinde onları tahmin etme yeteneğine sahip olduğunu ifade eden Av. Salih Baz, "Akustik ve biyometrik sensörleri sinyal işleme ile birleştirerek, günümüzde işitme cihazları fiziksel aktiviteyi ve sosyal etkileşimi izleyebilir, dil çevirisi yapabilir, düşmeleri otomatik olarak algılayabilir ve farklı dinleme ortamlarında konuşma anlaşılırlığını iyileştirmenin yanı sıra akıllı bir asistan olarak hizmet edebilir.

ANALİZ EDER

Saatte 55 milyon kez otomatik ayarlama yapabilme özelliğine sahip son teknoloji cihazlar ortamı analiz ederek farklı ortamlarda işitme cihazının performansını kişiselleştirebilir" dedi.

TECRÜBELİ PERSONEL

TÜM işitme cihazlarının bakımlarının Türkiye genelinde Duymer İşitme Cihazları Merkezleri'nin güvencesi altında olduğunu belirten Av. Salih Baz, "Uzman teknik servis kadromuz ve Türkiye genelinde bulunan tam donanımlı 3 işitme cihazları teknik servisimiz ile sizlere dünya standartlarında hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini sağlamak önceliğimizdir.

ÖMÜR YOLU BAKIM GARANTİLİ

İŞİTME cihazlarımızın ömür boyu bakım garantileri, teknik servis hizmeti kapsamında tarafımızdan temin edilmekte. Aynı gün yumuşak işitme cihazı kulak kalıpları ve sert işitme cihazı kulak kalıpları teslim edilebilmekte" dedi.

5 YIL GARANTİ

DUYMER İşitme Cihazları Merkezi'nin yurtdışı markalarını Türkiye tek yetkili distribütörü olarak Türkiye genelinde 100 şubesi ile hastalarına ulaştırdığını belirten Av. Salih Baz "Ayrıca nano teknolojiye ve ileri teknolojiye sahip işitme cihazlarını Türkiye'ye getirerek tüm hastalarının hizmetine dünya standartları çerçevesinde 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber sunuyor" dedi.