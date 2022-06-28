Bağırsakla beyin arasına kurulan köprü: Gaps diyeti

GAPS diyet teorisi, tahıllar ve şekerler gibi bazı gıdalardan uzaklaşmanın, anksiyete, otizm, şizofreni, epilepsi, depresyon, bipolar ve obsesif-kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi beyni etkileyen durumların tedavisine yardımcı olabileceğini söylüyor. GAPS diyeti, bağırsak sağlığının genel fiziksel ve zihinsel sağlıkla bağlantılı olduğu görüşünü izler. Bu teoride, bağırsak sağlığının iyileştirilmesi diğer sağlık koşullarını iyileştirebiliyor. Çok kısıtlayıcı olan bu diyetin tamamlanması 2 yıl kadar sürebiliyor. Ancak bu diyetin bir uzman eşliğinde uygulanması gerekiyor.

6 ADIMDA TAMAMLANIYOR

GİRİŞ diyetinin 6 aşaması vardır. Her aşamada yeni yiyecekler tanıtılmaktadır. GAPS diyetini deneyen kişiler, ishal, şişkinlik, gaz, kabızlık ve karın ağrısı gibi şikayetleri yaşarsa bir sonraki aşamaya geçmemelidir.

HANGİ HASTALIKLARDA DENENDİ?

✔ Otizm ✔ Hiperaktivite bozukluğu ✔ Disleksi ✔ Dispraksi ✔ Epilepsi ✔ Depresyon ✔ Şizofreni ✔ Bipolar bozukluk ✔ Obsesif-kompulsif bozukluk ✔ Bozulmuş yeme alışkanlığı ✔ Çocukluk çağı gıda intoleransı ve alerjileri

AŞAMA 1

BİRİNCİ aşamada diyet şunlardan oluşur: ✔ Ev yapımı kemik suyu ✔ Haşlanmış et veya balık ✔ İyi pişmiş sebzeler ✔ Fermente sebze suları, yoğurt veya kefir gibi probiyotikler ve ev yapımı fermente peynir altı suyu ✔ Çiğ ballı zencefil veya papatya çayı ✔ Arıtılmış su

AŞAMA 2

İKİNCİ aşamada diyete aşağıdaki yiyecekleri ekleyin: ✔ Ham, organik yumurta sarısı ✔ Et ve sebze ile yapılan güveç ✔ Fermente balık ✔ Ev yapımı tereyağı

AŞAMA 3

ÜÇÜNCÜ aşamada aşağıdaki yiyecekleri ekleyin: ✔ Avokado ✔ Lahana turşusu ve fermente sebzeler ✔ Sahanda ev yapımı Bağırsakla beyin tereyağı, kaz yağı veya ördek yağı ile yapılmış yumurta Probiyotik takviyeleri

AŞAMA 4

DÖRDÜNCÜ aşamada aşağıdaki yiyecekleri ekleyin: ✔ Kavrulmuş veya ızgara et ✔ Soğuk sıkım zeytinyağı ✔ Taze sıkılmış havuç suyu

AŞAMA 5

BEŞİNCİ aşamada diyete aşağıdaki yiyecekleri ekleyin: ✔ Pişmiş elma püresi ✔ Marul ve soyulmuş salatalık gibi çiğ sebzeler ✔ Taze sıkılmış meyve suyu

AŞAMA 6

ALTINCI aşamada diyete aşağıdaki yiyecekleri ekleyin: ✔ Çiğ, soyulmuş elma ✔ Çiğ meyve ✔ Balı artırın ✔ Kurutulmuş meyvelerle tatlandırılmış unlu mamüller

KAÇINILMASI GEREKEN YİYECEKLER

ŞEKER ve yapay tatlandırıcılar ✔Şuruplar ✔ Alkollü içecekler ✔ İşlenmiş ve paketlenmiş gıdalar ✔ Pirinç, mısır, buğday ve yulaf gibi tahıllar ✔ Patates ve patates gibi nişastalı sebzeler ✔ Süt ✔ Kahve ✔ Koyu çay ✔ Soya