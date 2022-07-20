Karpuz, peynir ve ekmeği abartmayın

Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuzun faydalarına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Betül Yurdakul, "Yüzde 92'si sudan oluşan karpuz; içerdiği yüksek su oranı, barındırdığı vitaminler ve mineraller ile kanserden cildi gençleştirmeye, saçları beslemesinden kilo vermeye dek çok sayıda fayda sağlar. Buna karşın glisemik indeksi yüksek bir meyve olduğundan dikkatli tüketilmesi gerekir" dedi.

Yurdakul, "A, B1, B5, B6, C vitaminleri ve potasyum açısından zengin olan karpuzun 1 porsiyonu 2 dilim (280 gram) karpuz 80 kalori olup; 20 gram şeker, 270 mg potasyum, 17 gram A vitamini, 21 gram C vitamini, 4 gram demir, 1 gram lif içerir" diye konuştu.

PEYNİR İLE TOK TUTAR

Dyt. Betül Yurdakul, karpuzun peynirle birlikte tüketildiği zaman daha uzun süre tok tutucu ve kan şekeri dengeleyici etkiye sahip olduğunu belirtti. Yurdakul, "Karpuz içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde saçlarımız ve cildimiz için de faydalı bir besindir. Yüksek su oranı ve saçları nemlendiren A vitamini içeriği sayesinde cildi daha canlı ve güzel gösterir. C vitamini de cildi sağlıklı, esnek ve güçlü kılan bir protein olan kolajen yapımına yardımcı oluyor; cilt hücrelerini oluşturmasının yanında hücreleri onarır" dedi.

KALİTELİ UYKUYA KATKI

Karpuzun, yüksek magnezyum içeriği ile kaliteli uykuya yardımcı olduğunu dile getiren Yurdakul, uyku bozukluklarını ve uykusuzluk oluşumunu da azaltabileceğini söyledi. Kırmızı renginden de anlaşıldığı gibi tıpkı domates gibi karpuzun da antioksidanlardan zengin bir meyve olduğunu vurgulayan Dyt. Yurdakul, "İçerdiği likopen isimli antioksidan kanser hücrelerini bloke eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yine içerdiği yüksek C vitamini sayesinde vücutta kanser oluşumunu sağlayan serbest radikallerin oluşumunu engeller. Yapılan bilimsel çalışmalar, karpuzun özellikle prostat kanserine karşı koruyuculuğunu belirtmektedir" açıklamasında bulundu.

LİFLERİ SAYESİNDE KABIZLIĞI ÖNLER

KARPUZUN su oranı çok yüksek bir meyve olduğundan diüretik özelliğinin bulunduğuna değinen Yurdakul, "Bu nedenle ödem problemi yaşayanlar için yaz aylarında önemli bir besindir. Suyun yanı sıra lif içeriği sayesinde de kabızlığı önlemeye yardımcı olan karpuz, sağlıklı bir sindirim sistemine destektir. Vücudunuzun su dengesini korurken lif içeriğinin yüksek olması tok hissetmenize de yardımcı olur" ifadelerini kullandı.