EGELAB’ın kalitesi taçlandırdı

1989 yılında, 'Hızlı, doğru, güvenilir sonuç vermek' sloganıyla yola çıkan Özel İzmir Ege Laboratuvarı (EGELAB) alanında uzman hekim kadrosu, deneyimli personeli ve 30 yılı aşkın tecrübesiyle kaliteli hizmet vermeye devam ediyor. EGELAB'ın bu başarısı en son TÜRKAK TS EN ISO 15189 akreditasyon belgesi ile de taçlandırıldı.



GURUR DUYUYORUZ

ÖZEL İzmir Ege Laboratuvarı Şirket Müdürü, Tıp ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Serdar Canko, TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon belgesini İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Laboratuvarlarından sonra alabilen en büyük özel laboratuvar olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Amacımız her zaman kaliteli hizmet vermek ve bunu sürekli hale getirmek. Ekibimizle birlikte durmadan çalışıyor, teknolojiyi takip ediyoruz" dedi.



150 SAĞLIK KURULUŞU

İZMİR, çevre il ve ilçelerdeki hastane, tıp merkezi, poliklinik ve özel muayenelerden oluşan 150 farklı sağlık kurum ve kuruluşuna hizmet verdiklerini belirten Dr. Canko, "Laboratuvarımız deneyimli kadrosuyla, laboratuvar tıbbında ileri teknolojiyi içeren sistemleri kullanarak modern binasında Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji olarak üç ana branşta hizmet vermekte. Günde ortalama 150 sağlık kuruluşundan gelen numunelerin yanı sıra direkt laboratuvarımıza gelen ve ortalama 2 bin hastayı bulan bir kesime hizmet veriyoruz. Elbette ki hizmet kapasitemiz bu rakamın çok daha üzerinde" dedi. "Tıbbi testlerin hızlı, doğru ve güvenilir biçimde yapılması, yorumlanması ve tıbbi yönlendirme gibi ihtiyaçların çözümü için halkımızın yanı sıra tıbbi kuruluşlara da ileri teknoloji gerektiren testlerde yardımcı oluyor ve tanıya ulaşmalarını sağlıyoruz" diyen Dr. Serdar Canko,



BİYOKİMYA TESTLERİ

"LABORATUVARIMIZDA tüm biyokimya testleri, tüm hormon testleri, kanser belirteçleri, alerji testleri, gebelik tarama testleri, prenatal tanı testleri, infertilite testleri, IFA otoantikor testleri, histamin intoleransı, diamin oksidaz aktivitesi ölçümü, virüs PCR testleri, gıda intoleransı testleri, bakteri ve mantar kültürleri, tüm portör bakıları, meslek hastalıkları testleri, tüm serolojik testler, tüm parazit bakıları, Sitoloji testlerini yapılmakta" diye konuştu.

ÜST LİGİN PROFESYONEL OYUNCUSU

TÜRKAK akreditasyon belgesi ile kalitelerini taçlandırdıklarını belirten Dr. Canko, "Hedefine 'TÜRKAK TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik için Şartlar' standardına göre akredite olmayı koyan Özel İzmir Ege Laboratuvarı çift biyokimya-hormon analiz sistemi ile başvuru yapmış ve akredite olmayı başardı. İzmir'in çift biyokimya-hormon analizör sistemi testleri ile akredite olmuş en büyük özel laboratuvarıyız" dedi.