Saç ekimi hastane ortamında yapılmalı

İzmir Özel Gazi Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Öksüz, saç ekimi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Saç ekiminde steril koşulların önemine değinen da Op. Dr. Mustafa Öksüz, "İnsan sağlığıyla ilgili yapılacak her türlü müdahale ve ameliyat uzmanlık ve tecrübe gerektirir" dedi.



MERDİVENALTI MERKEZLER

Op. Dr. Mustafa Öksüz şöyle konuştu: "Günümüzde merdiven altı diye tabir ettiğimiz steril olmayan ve sağlıksız koşullarda saç ekimi yapan yerler var. Bu tür yapılan müdahaleler olumsuz sonuçlar doğurabilir. Saç ekimi hastane ortamında hekim ve anestezi teknisyenleri gözetiminde yapılması daha sağlıklı olur. Saç ekimi yaklaşık 10 saat süren bir işlem olduğundan nadiren de olsa oluşabilecek komplikasyonlara hastanede bulunan hekimler anında müdahale edebilir."



İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

Dünyada gelişmiş sağlık merkezlerinin saç ekiminde kullandıkları teknikleri hastanelerinde de kullandıklarını ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek hastalarıyla buluşturduklarını belirten Op. Dr. Öksüz, "Sadece dökülen alanı tedavi etmenin yanında mevcut saçları da koruma altına alabilmek adına destek tedaviler uyguluyoruz. Ekim yapıldıktan sonra mevcut saçlarda seyrelme olabilme ihtimali var. Bu seyrelme hoş görünmediği için PRP ve mezoterapi gibi yöntemlerle saçlarda oluşabilecek seyrelmeyi geciktirmeyi hedefliyoruz" dedi.



DOGAL VE ESTETİK

SAÇIN dışında sakal ve kaş ekiminin de mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Öksüz, "Sakal ekimi hastalarımız tarafından büyük ilgi görmekte. Daha erkeksi görüntüye sahip olma düşüncesiyle bize başvurmaktalar.



SAKAL VE KAŞ EKİMİ

SAKAL dökülmesinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Alerjik hastalıklar, cilt rahatsızlıkları, hormonal dengesizlikler gibi. Sakal ekimi köselik, seyrek veya dağınık sakal durumlarında da uygulanır. Sakal ekimlerinde her zaman hedefimiz doğal ve estetik sakallara hastalarımızın kavuşmasıdır. Sakal ekimi yöntem olarak saç ekiminden farkı yok. FUE tekniğinde olduğu gibi micro motor uçlarıyla kişinin genetik olarak en az dökülen kulak arasındaki bölge veya enseden alınan saç kökleriyle uygulanır. Sakallar 3'üncü aydan itibaren çıkmaya başlar 8-12 ay arasında tamamı çıkar" dedi.

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