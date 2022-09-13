Elma sirkesi geniz akıntısını keser

EN önemli antibiyotik etkili besinlerden biri olan elma sirkesi geniz akıntısına iyi gelir. 1 bardak suyun içine bir miktar elma sirkesi ilave ederek tükettiğinizde, geniz akıntısını temizlemiş olacaksınız. Solunum yolunu açmaya yardım eden elma sirkesi, daha rahat uyumanızı ve nefes almanızı sağlayacaktır. Elma sirkesinin tadı acı gelirse, biraz bal ekleyerek yumuşatabilirsiniz. Ayrıca sarımsak, limon suyu, zencefil ve yeşil çay da geniz akıntısına iyi gelen diğer besinlerdir.

KUDRET NARI MİDE ASİDİNİ YOK EDİYOR

DÜNYA'NIN birçok bölgesinde üretilen, Türkiye'de de yeni üretimine başlanılan kudret narı bitkisinden yeni bir ürün geliştirildi. Mide asidini yok eden ürün, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Düzce Üniversitesi'nde klinik araştırmaları ve geliştirmeleri yapılan ürün, vatandaşlar tarafından çok beğenilince yok satmaya başladı. Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü ve Arı Mucizesi Akademisi üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, mide asidini yok etmesi ve yaraları tedavi etmesiyle bilinen kudret narının kullanımını kolaylaştırmak için çeşitli klinik araştırmaların yapıldığını dile getirdi.