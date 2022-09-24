Okul öncesi eğitim geleceğe hazırlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bakanlığın yeni dönem plan ve projeleri ile ilgili yaptığı açıklamalar, okul öncesi eğitimin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Bakan Özer okul öncesi eğitim veren kurumların sayısını ve bu konuya ayrılan bütçenin arttırılarak, okul öncesi eğitime erişim oranını OECD ortalamasına yükseltmeyi ve ülke genelinde 5 yaş çocukların okul öncesi eğitime erişimini %100'e çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Okul öncesi eğitimin önemini Çiğli Ataşehir'de eğitim hayatına devam eden Özel Bilgiç Çocuk Anaokulu Kurucu Müdürü Beril Çelikel'e sorduk.



POZİTİF KATKI SAĞLIYOR

Çocukların duygusal, zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişiminin en yoğun olduğu dönem 0-6 yaş aralığında olduğunu belirten Çelikel, "Özellikle 3-6 yaş aralığında çocuğun gelişimine eğitim ile pozitif katkı vermek, çocuğun gelecekte karşılaşacağı problemlerle daha kolay mücadele edebilmesi için temel kazandırmakta. Okul öncesi eğitim ile çocukların fanustan çıkarak iletişim kabiliyetini geliştirmesine önemli bir katkı sağlar. Sosyal ilişkileri artan çocuklar paylaşmayı öğrenir, kendisini ne zaman ve nasıl koruyacağına dair fikir" dedi. Bilgiç Çocuk Anaokulu'nda çocukların gelişimine yönelik yapılan çalışmalara da değinen Çelikel, "Eğitimin mekanik bir süreç olmasını istemediğimiz için çocuk gelişimi ve eğitim uzmanlarının da destek ve görüşlerinden faydalanarak, çok yönlü bir eğitim ve aktivite programı oluşturduk. Gelişen ve değişen dünyaya uyumu kolaylaştıracak şekilde; kendi eğitim geçmişime de uygun olarak, robotik kodlama ve basit yazılım dersleri ile programımızı zenginleştirdik. Bilgili, girişimci ve çalışkan çocuklar yetiştiriyoruz. Okulda STEAM (Fen-Teknoloji-Mühendislik- Sanat-Matematik) uygulamalarının yanı sıra, günlük hayatta kullanılabilecek ve çocukların sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Montessori etkinlikleri de yapılıyor" dedi.



ROBOTİK KODLAMA

Çelikel şöyle konuştu: "Robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, fen ve doğa etkinlikleri, İngilizce, mutfak atölyesi, drama ve orff, yoga, satranç dersleri gibi çocukların çok yönlü gelişimini destekleyecek branş dersleri uygulanıyor. Robotik kodlama ve algoritma dersinde kendi kendine boyama yapabilen robot parçalarını birleştiren öğrenciler, güncel teknolojiyle bağını tablet ve telefona bağlı kalarak değil, üreterek ve deneyimleyerek öğreniyor."

SAĞLIKLI GELİŞİM İÇİN

Okulun Özel Ege Ambulans Servisi ile anlaşmalı olduğunu belirten Beril Çelikel, "Haftada bir gün kurum doktorumuz Anne ve Çocuk Sağlığı Doktoru Gülay Seyirden, çocuklarımızın gelişimini ve sağlık durumunu gözlemlemek için kurumumuza gelerek hizmet vermektedir. Kurum psikoloğumuz çocuklarımızın ruhsal gelişimini takip ediyor ve velilerimize geri bildirimlerde bulunuyor" diye konuştu.