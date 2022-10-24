Bağışıklık dostu probiyotik

Vücudumuz dışarıdan gelen herhangi bir strese karşı (virüs, bakteri, stres vb.) bağışıklık sistemi kalkanını devreye sokuyor. Bizim görevimiz ise bu kalkanın korumasını ve gücünü her zaman arttırmak ve onu dayanıklı kılmak olmalı. Bunun için de dikkat edeceğimiz belki de en önemli etken beslenmemiz.



EN DOĞALI YOĞURT

Probiyotiklerin enfeksiyon hastalıklarını ortadan kaldırmak ve hastalığın ilerlemesini önlemek için de kullanıldığı söyleyen Diyetisyen Nihan Aykırı, "Probiyotiklerin korona semptomları gibi üst solunum enfeksiyonlarını azaltmak ve ilerlemesini önlemek için koruyucu tedavi olarak kullanımı önerilmektedir" dedi. Probiyotik bakterilerle yapılan tedavilerin hem üst hem de alt solunum yolu enfeksiyonlarını Proenfeksiyonlarını da azalttığını dile getiren Aykırı, "Bu sebeple beslenmemizde bolca probiyotik barındıran yoğurt, kefir, salatalık ve lahana turşusu, boza, şalgam gibi gıdaları tüketmemiz gerekiyor. En güçlü doğal probiyotik yoğurt. Bu sebeple probiyotik beslenmede her gün bir kase yoğurt mutlaka yenmelidir" diye konuştu.

YETERSİZ BESLENME EN BÜYÜK TEHLİKE

Özellikle yaşlanma, düzensiz ve yetersiz beslenme, enfeksiyon veya ilaçların gelişigüzel kullanımı, bağırsağımızdaki istenmeyen bakteri sayısını arttırdığını ve probiyotik sayısını azalttığını ifade eden Diyetisyen Nihan Aykırı, "Bağışıklığımızı arttırmak ve enfeksiyon hastalıklarına karşı koymak için düzenli uyku ve yeterli beslenme, probiyotik içeren besinleri diyetimize eklemek birincil hedefimiz olmalıdır. Fakat tüm bunlara rağmen yeterli probiyotik alımı sağlayamadığımız durumlarda alanında uzman bir hekime danışarak size uygun probiyotik takviyesi almanızı öneriyorum" dedi.