Yüzlerce yılın şifa kaynağı bitki çayları

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, yüzlerce yıldır şifa dağıtıcı etkisi bilinen bitki çaylarının antibakteriyel özellikleri sayesinde grip, soğuk algınlığı, bademcik iltihabı gibi hastalıklara karşı bir koruma sağladığını söyledi.

Özbay, "Ancak bitki çaylarının ölçülü şekilde içilmesi ve özellikle hamileler ile kronik hastalığı olanlar tarafından doktora danışılmadan tüketilmemesi gerekiyor" dedi.

EKİNEZYA

YAPILAN araştırmalar, papatyagiller familyasına ait ekinezyanın bağışıklık sistemini güçlendirirken, grip virüsü gibi ortak patojenlere karşı koruyucu etkisi olduğunu da göstermektedir. Ekinezya çayı, grip ve nezleden kaynaklanan ağrıları hafifletir. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde üst solunum yollarının yanı sıra migren ve anksiyete gibi sorunların gelişmesine karşı da etkilidir.

ZENCEFİL

FAYDALARI saymakla bitmeyen zencefil, grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve öksürüğün yanı sıra, mide bulantılarını gidermek için de birebirdir. Kış hastalıklarına kalkan olan zencefil çayı aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatan bileşenleri de içerir. Ancak oldukça sert bir tadı olduğundan, zencefili demlerken bunu göz önünde bulundurmak gerekir.

ADAÇAYI

KÖKENİ ve tüketimi çok eskilere dayanan adaçayının özleri bağışıklık sistemini güçlendirici polifenoller içerir. Uçucu bileşenleri sayesinde grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz ve ağızdaki iltihaplanmanın yanı sıra enfeksiyonu önlemeye de yardım eder. Ayrıca içeriğinde bulunan bol miktarda antioksidan bileşiklerin alzheimera karşı koruyucu etki gösterdiği de bilinmektedir.

IHLAMUR

TÜM Anadolu'da en iyi bilinen doğal bir soğuk algınlığı ve grip ilacı olan ıhlamur çayı özellikle kışın çok sık gelişen öksürük probleminin tedavisinde kullanılmaktadır. Balla karıştırılması etkisini artırır, öksürük sebebiyle solunum yollarında yaşanan tahribatın giderilmesini sağlar. Metabolizmayı kuvvetlendirerek vücut direncini de artıran ıhlamur çayı, bu sayede kan dolaşımını da hızlandırır.

REZENE

KOKUSU biraz tatsız gibi olsa da rezene çayının faydaları oldukça fazladır. İçeriğindeki A ve B kompleksi, C ve D vitaminleriyle antioksidanlar açısından zengin olan rezene çayı kış aylarında sık yakalanılan soğuk algınlığının belirtilerini bastırır ve vücuttaki bakterilere karşı savaşır. Ayrıca bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hızlı bir şekilde toparlanmasına katkı sağlar.

KUŞBURNU

ÖZELLİKLE son yıllarda oldukça popüler hale gelen kuşburnu, bağışıklık sistemini güçlendiren en iyi bileşenlerden olan C vitamini bakımından oldukça zengindir. C vitamini ise beyaz kan hücrelerini uyarır, ayrıca astımın önlenmesi ve solunum sisteminin genel sağlığı için çok önemlidir. Ancak özelliklerini yitirmemesi için kuşburnu kısa süreli demlenip ardından hızlıca tüketilmelidir.

PAPATYA

PAPATYA içerdiği bileşenler sayesinde oldukça etkili bir antibakteriyel olarak bilinir. Kışın sıkça karşımıza çıkan soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi şikâyetleri azaltmaya yardımcı olduğu kadar bağışıklık sistemini güçlendirmek için de tüketilmesi önerilir.